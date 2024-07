Marrakech a été élue à la tête des 10 meilleures destinations touristiques en Afrique et au Moyen-Orient selon les lecteurs du magazine de référence « Travel+Leisure ». Deux autres villes du Maroc figurent dans ce classement.

Le média américain Travel+Leisure, référence internationale en matière d’information sur le tourisme, vient de publier la dernière édition de ses «World’s Best Awards», qui classent les 10 meilleures destinations touristiques en Afrique et au Moyen-Orient pour l’année 2024.

Pour la deuxième fois consécutive, Marrakech est en tête de ce classement établi par les lecteurs du célèbre média américain et qui comprend des métropoles mais aussi des «villes anciennes qui ont résisté à l’épreuve du temps ».

A propos de la ville ocre, Travel+Leisure note qu’elle «combine à merveille l’ancien et le nouveau, et est devenue une destination pour les amateurs d’art et de design grâce aux récentes ouvertures, notamment les hôtels-boutiques, en plus d’une liste incontournable de musées et de galeries. Les voyageurs ne se lassent pas non plus des rues étroites de la médina, des hammams historiques et des riads impressionnants».

Les autres villes figurant dans le top 10 des destinations touristiques d’Afrique et du Moyen-Orient sont par ordre: Cape Town (Afrique du Sud), Jérusalem (Israël), Dubaï (Emirats arabes unis), Kigali (Rwanda), Fès, Essaouira, Tel Aviv (Israël), Luxor (Egypte) et Le Caire (Egypte).