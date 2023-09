Reportée en raison d’un malaise, la visite en Israël du président de la Chambre des conseillers, Enaam Mayara, sera reprogrammée dès son retour au Maroc.

Mayara a annulé sa visite officielle au parlement israélien, prévue initialement les 6 et 7 septembre, à la suite d’un malaise de santé. Israël se veut en revanche rassurant ce jeudi en affirmant que « la Knesset et la Chambre des Conseillers du Maroc ont convenu que dès le retour du Président de la Chambre au Maroc, les deux parties ont reprogrammer sa visite ».

Cité par un communiqué de la Knesset, Mayara a réagi pour la première fois à ce report en « regrettant de ne pas pouvoir se rendre à la Knesset en raison d’une urgence médicale ».

« Le président Mayara a déclaré qu’il était conscient des efforts considérables investis dans les préparatifs de la visite et a exprimé sa gratitude à tous les partenaires impliqués », relève-t-on de même source.

Enaam Mayara a ajouté que la Chambre des Conseillers et ses membres, sous sa direction, continueraient à renforcer et à approfondir la coopération parlementaire avec la Knesset, qui a commencé avec la visite historique de son président Amir Ohana en juin dernier au Maroc.

« Les relations entre le Royaume du Maroc et l’État d’Israël sont d’un intérêt commun pour les deux pays et nous continuerons à les approfondir ensemble », a-t-il poursuivi.

Réagissant de son côté à cet ajournement, le président de la Knesset, Amir Ohana a affirmé que « les relations entre les deux pays atteignent de nouveaux sommets, et la visite du président de la Chambre des conseillers du Maroc, M. Mayara, était censée être l’un des moments les plus forts. Nous suivons bien sûr avec inquiétude son état de santé et lui souhaitons un prompt et complet rétablissement ».

Le programme initial de la visite de Mayara comprenait, entre le 5 et le 8 septembre, des rencontres avec des responsables des Nations Unies, ainsi que des entretiens avec des responsables parlementaires et gouvernementaux à Amman, Ramallah et Al Qods.

Selon la chaîne israélienne i24News, il n’est plus en mesure de poursuivre sa tournée et s’est vu dans l’obligation d’annuler le reste de son déplacement dans la région, lequel devait se poursuivre jusqu’au 8 septembre.

Mayara allait devenir le premier dirigeant élu marocain à se rendre en Israël.