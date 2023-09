La Chambre des conseillers a révélé, ce mercredi soir, la raison derrière l’annulation de la visite visite officielle de son président Enaam Mayara à la Knesset israélienne.

Comme nous l’avons annoncé, ce mercredi, le président de la Chambre des conseillers, Enaam Mayara, a annulé sa visite officielle au parlement israélien, prévue initialement les 6 et 7 septembre, à la suite d’un malaise de santé, vient de confirmer la 2e Chambre dans un communiqué.

« A la suite d’un souci de santé urgent subi par M. Enaam Mayara, président de la Chambre des conseillers du Royaume du Maroc, président de l’Assemblée Parlementaire de la Méditerranée, dans la capitale Amman, à l’issue de la visite officielle qu’il a effectuée au Royaume hachémite de Jordanie, en réponse à l’aimable invitation de Son Excellence M. Faisal Al-Fayez, Président du Sénat jordanien, il a été soumis à des examens approfondis avant l’administration d’un traitement », indique la Chambre des conseillers.

« En raison de cette urgence sanitaire, il n’a pas pu poursuivre la visite parlementaire prévue les 6 et 7 septembre 2023 tant à l’Assemblée nationale palestinienne qu’à la Knesset israélienne », poursuit la même source.

Le programme initial de sa visite comprenait, entre le 5 et le 8 septembre, des rencontres avec des responsables des Nations Unies, ainsi que des entretiens avec des responsables parlementaires et gouvernementaux à Amman, Ramallah et Al Qods.

Mayara allait devenir le premier dirigeant élu marocain à se rendre en Israël. A cet effet, le président de la Knesset, Amir Ohana avait qualifié cette visite de « précédent qui témoigne de la nouvelle ère qui s’est ouverte dans les relations entre le Maroc et Israël ».

Du côté israélien, le déplacement du président de la chambre haute est considéré comme « l’une des visites les plus importantes d’un politicien musulman étranger« , relève non sans regret le digital Times Of Israël.

Ce voyage devait « mettre en relief le rôle du Royaume dans la promotion de la paix au Moyen-Orient et la consécration de la sécurité, la stabilité, la coexistence, le développement et la prospérité pour les peuples de la région », précisait un communiqué de la 2e Chambre annonçant le voyage de son président.

Mayara comptait, selon le même communiqué, saisir cette opportunité pour « réaffirmer la position constant et claire du Maroc en faveur de la cause palestinienne et d’Al-Qods Al-Charif, ainsi que le rejet par le Royaume de toute atteinte aux droit légitimes du peuple palestinien, dont son droit à établir un État indépendant, avec Al Qods-Est comme capitale ».

Sur ce même registre, la visite officielle de la Knesset, à l’invitation du Président de la Knesset israélienne, Amir Ohana, avait pour objectif, entre autres, « d’explorer les perspectives et les moyens de renforcer la coopération bilatérale entre les deux institutions législatives, et d’examiner les divers sujets et questions d’intérêt commun », selon ledit communiqué.