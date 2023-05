La 12ème édition des Journées du patrimoine de Casablanca, qui se tiendra du 22 au 28 mai, est une manifestation culturelle incontournable pour la ville qui offrira aux habitants et aux visiteurs l’opportunité de redécouvrir la richesse architecturale et urbanistique, à travers des circuits guidés et une programmation culturelle riche et diversifiée, a affirmé, Rabia Ridaoui la présidente de l’association Casamémoire.

Initié sous le signe « Matrimoine, Casablanca au Féminin », ce rendez-vous propose plusieurs circuits guidés pour cette édition allant de l’Ancienne Médina, passant par le centre-ville historique, le quartier emblématique des Habous et une traversée par bus de la ville de l’est à l’ouest, a également précisé Mme Ridaoui lors d’un point de presse dédié à la présentation de cette édition.

Au-delà de la simple visite guidée, les Journées du patrimoine de Casablanca proposent en collaboration avec des acteurs(rices) culturel(les), des expositions, tables rondes, conférences, ateliers, lectures poétiques, pièces de théâtre, projection et soirées musicales, ajoute la présidente, soulignant que ces expériences conviviales et culturelles permettront aux visiteurs de célébrer le « Matrimoine, et Casablanca au Féminin » tout en partageant leur passion pour l’histoire et le patrimoine casablancais.

Conférence de presse pour présenter le programme de la 12ème édition des journées du Patrimoine sous la thématique « Matrimoine, Casablanca au féminin ». pic.twitter.com/KDZ6fN0dC8 — Casamemoire officiel (@Casamemoire_off) May 16, 2023

Fort du grand succès des précédentes éditions, ayant attiré un public nombreux et curieux, Casamémoire compte bien offrir, pour cette édition, une expérience immersive encore plus riche, indique également Mme Ridaoui, précisant qu’aucune réservation n’est nécessaire pour participer aux visites et aux activités culturelles nocturnes guidées.

Casamémoire est une association qui se consacre à la sensibilisation du public sur le patrimoine du XXe siècle, ainsi qu’à la valorisation des actions de restauration et de réhabilitation de ce patrimoine.

Elle participe également à des travaux de recherche avec des laboratoires nationaux et internationaux. L’association organise des visites architecturales de Casablanca, des journées du patrimoine, des cycles de conférences et participe à des colloques, séminaires et conférences.

Elle réalise également des publications et des documents de diffusion tels que des cartes-guides et des guides, et est partenaire de différents projets culturels et événements à Casablanca.