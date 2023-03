Casamémoire organise les 3èmes Nocturnes du Patrimoine de Casablanca, les 31 mars et 1er avril

L’Association Casamémoire organise, les 31 mars et 1er avril à partir de 21h, les Nocturnes du Patrimoine de Casablanca durant deux soirées du mois de Ramadan, afin de faire redécouvrir Casablanca sous un nouvel angle en mettant en valeur son patrimoine architectural et urbain, en partageant son histoire et sa passion pour la ville.

Cette 3ème édition offrira aux habitants et aux visiteurs l’opportunité de redécouvrir la richesse architecturale et culturelle de Casablanca, de nuit, à travers des circuits guidés, explique un communiqué des organisateurs.

Casamémoire propose trois circuits découverte pour cette édition des Nocturnes, précise le communiqué, soulignant que les participants pourront ainsi explorer l’histoire de l’Ancienne Médina de Casablanca depuis le jardin public du boulevard des Almohades, admirer le paysage urbain du centre historique de la ville au départ de la coupole Zévaco et de s’immerger dans l’architecture traditionnelle du quartier des Habous au départ du siège de la Région de Casablanca-Settat.

Au-delà de la simple visite guidée, les Nocturnes du Patrimoine de Casablanca offrent une expérience conviviale et culturelle, permettant aux participants de (re) découvrir la ville et ses ambiances nocturnes, tout en partageant leur passion pour l’histoire et le patrimoine casablancais, ajoute la même source.

Fort du grand succès des deux précédentes éditions, ayant attiré un public nombreux et curieux, Casamémoire compte bien offrir, pour cette troisième édition, une expérience immersive encore plus riche, explique le document de Casamémoire, notant qu’aucune réservation n’est nécessaire pour participer à ces balades nocturnes guidées et qu’il suffit de se rendre aux points de départ à 21h.

Casamémoire est une association qui se consacre à la sensibilisation du public sur le patrimoine du XXe siècle, ainsi qu’à la valorisation des actions de restauration et de réhabilitation de ce patrimoine. Elle participe également à des travaux de recherche avec des laboratoires nationaux et internationaux.

L’association organise des visites architecturales de Casablanca, des journées du patrimoine, des cycles de conférences et participe à des colloques, séminaires et conférences.