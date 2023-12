Le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita et le ministre espagnol des Affaires étrangères, de l'Union européenne et de la coopération, José Manuel Albares ©Archives

Le ministre espagnol des Affaires étrangères, de l’Union européenne et de la Coopération, M. José Manuel Albares, qui effectue mercredi et jeudi une visite au Maroc, a mis en exergue le caractère »pluridimensionnel’’ du partenariat liant son pays au Maroc.

Dans un entretien exclusif accordé à l’agence marocaine MAP, le chef de la diplomatie espagnole a dressé un ‘’bilan très positif’’ de la Feuille de route adoptée par les deux pays en avril 2022 à l’occasion de la visite du président du gouvernement espagnol, M. Pedro Sanchez, au Maroc.

S’arrêtant sur l’imporatnce de son premier déplacement sous nos latitdues durant cette nouvelle étape du gouvernement espagnol, Albares a souligné que « c’est un grand plaisir de me rendre au Maroc. Nous allons relancer l’agenda ou feuille de route que nous avons construit et qui est multidimensionnel. Nous sommes un exemple dans les domaines de la lutte contre les mafias de trafic des êtres humains et de la lutte contre le terrorisme ».

José Manuel Albares attendu demain au Maroc

Tout en saluant la montée en puissance des échanges commerciaux, lesquels ont atteint le chiffre de 20 milliards d’eurosmais, Albares s’est davantage arrêté sur la qualité des relations bilatérales. « Nous avons renforcé plus que jamais lors des années précédentes les relations politiques et humaines. Pour moi, ce sont les bases sur lesquelles nous construisons aujourd’hui cette relation de partenariat stratégique ».

Au sujet de la feuille de route, dont le bilan est jugé très positif selon Albares, « nous avons renforcé le partenariat stratégique. Les relations d’amitié entre nos deux pays ont atteint un niveau historique, ce qui se reflète sur plusieurs volets ».

Albares viajará el jueves a Marruecos en la primera visita oficial del nuevo Gobierno al país vecino https://t.co/0osQIHQwsQ — EL MUNDO (@elmundoes) December 10, 2023

De même, Albares estime que le volet de la coopération sécuritaire et judiciaire pour lutter contre les mafias s’activant dans le trafic d’êtres humains et le terrorisme constitue un exemple pour le monde entier et a été consolidée également par cette nouvelle feuille de route.

En somme, « le partenariat stratégique entre les deux pays est désormais un partenariat multidimensionnel, parce qu’il englobe tous les domaines », s’est félicité le ministre espagnol.

Et d’ajouter : « Le Maroc est la première priorité de la politique étrangère espagnole. Avec le Maroc, nous avons vraiment un partenariat de choix, un partenariat gagnant-gagnant. Toutes les mesures que nous entreprenons ensemble sont bénéfiques pour les deux pays ».

A ce propos, le ressponsable espagnol croit dur comme fer que la co-organisation de la Coupe du Monde 2030 va être sûrement une des clés de voûte de la feuille de route.

« Le monde entier, qui suit le football, va constater de près l’amitié hispano-marocaine, le partenariat entre nos deux pays, mais aussi le partenariat entre l’Europe et l’Afrique étant donné que le Maroc est la porte du continent africain et l’Espagne est la porte d’accès à l’Europe« , a-t-il témoigné.