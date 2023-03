Israël: deux colons inculpés de « terrorisme » pour avoir attaqué des Palestiniens

Deux colons israéliens ont été inculpés jeudi de « terrorisme » pour avoir attaqué une famille palestinienne à Huwara, un village du nord de la Cisjordanie occupée, une rare décision judiciaire.

Fin février, après la mort de deux autres colons israéliens dans ce secteur des dizaines de colons ont déferlé sur Huwara et incendié de nombreux bâtiments et véhicules, provoquant une vague d’indignation, localement et internationalement.

Le 6 mars, un couple palestinien et leur fillette étaient dans leur voiture lorsque deux colons ont lancé des pierres sur le véhicule, utilisé une hache pour fracasser la vitre et attaquer le père, blessé à la tête, à l’épaule et au bras.

Une vidéo de l’agression prise par une caméra de surveillance a été largement partagée sur les réseaux sociaux.

Un troisième colon a pulvérisé du gaz poivré sur la voiture tandis qu’un autre vandalisait deux autres véhicules, avant que la famille palestinienne ne parvienne à quitter les lieux à bord de sa voiture.

Lire aussi : Une roquette tirée de Gaza tombe en Israël

D’après l’acte d’inculpation, ils étaient une dizaine de colons sur les lieux de l’agression, venus en voiture et également munis d’un marteau et de pierres. En les voyant arriver, d’autres Palestiniens s’étaient réfugiés dans le supermarché devant lequel était garée la voiture avant d’en abaisser le rideau de fer.

Les deux hommes inculpés, pour « acte grave de terrorisme », ont « blessé ou causé des dommages graves » pour des « raisons idéologiques ou nationalistes, pour créer de la peur ou de la panique » et ont endommagé des voitures « pour des mobiles racistes », a indiqué cette source.

Selon le service de la sécurité intérieure, le Shin Beth, les deux suspects, arrêtés le 13 mars, appartiennent à un « groupe violent agissant pour nuire aux Palestiniens et saper les actions des forces de sécurité contre le terrorisme palestinien ».

Ces « actes nationalistes représentent un danger pour la sécurité de l’Etat », a estimé le Shin Beth.

Près de trois millions de Palestiniens vivent en Cisjordanie, territoire occupé par Israël depuis 1967. Environ 490.000 colons juifs y habitent aussi dans des colonies considérées par l’ONU comme illégales au regard du droit international.