Le Conseil des Oulemas d’Indonésie (MUI), la plus haute autorité religieuse de ce pays majoritairement musulman, a émis vendredi une fatwa appelant à boycotter les biens et services produits en Israël et par des entreprises accusées de liens avec Israël, en soutien aux Palestiniens.

Selon la fatwa, qui déclare « haram », ou contraire à la loi islamique, tout soutien à Israël ou à ceux qui le soutiennent, les musulmans indonésiens doivent manifester leur soutien à la lutte contre « l’agression israélienne » en boycottant les produits dont la vente est jugée favorable à Israël.

« Le MUI appelle tous les musulmans à éviter autant que possible les transactions et l’utilisation de produits israéliens, ainsi que (des entreprises) ayant des liens avec Israël ou qui soutiennent le colonialisme et le sionisme », a déclaré à la presse Asrorun Niam Sholeh, un responsable du Conseil des Oulemas.

« Nous ne pouvons pas soutenir la partie qui est en guerre avec la Palestine, y compris en utilisant des produits dont les bénéfices financent en réalité le meurtre des Palestiniens », a-t-il ajouté.

Un mouvement de boycott de produits de marques occidentales accusées de soutenir Israël dans sa guerre contre le Hamas dans la bande de Gaza se répand dans les pays du Proche-Orient.

Les fatwas n’ont pas de valeur légale en Indonésie et sont destinées à guider les croyants de ce pays qui compte la plus importante population musulmane du monde.

Plus d’un millions de manifestants pro-Palestine en Indonésiepic.twitter.com/3AzuG2zelu — L’Anachorète … Penseur Solitaire …… 🐢 (@racmess) November 7, 2023

Les hostilités israéliennes ont été déclenchées après que le Hamas, mouvement de la résistance palestinienne, eut perpétré le 7 octobre une attaque sur le sol israélien, tuant 1.400 personnes, la plupart des militaires, et prenant 240 personnes en otage.

Déclarant vouloir détruire le Hamas, Israël a répliqué par des bombardements et une offensive terrestre qui selon le ministère de la Santé palestinien, a fait plus de 10.800 morts, principalement des civils, parmi lesquels plus de 4.500 enfants.

L’Indonésie, partisan fervent de l’indépendance pour les Palestiniens, a appelé à une résolution des Nations unies soutenant une solution à deux Etats.