Israël a accepté de mettre en place à partir de jeudi des « pauses » quotidiennes dans le nord de la bande de Gaza a annoncé la Maison Blanche, même si Joe Biden a jugé qu’il n’y avait « aucune possibilité » d’un cessez-le-feu.

Israël « va commencer à faire chaque jour des pauses de quatre heures dans certaines zones du nord de la bande de Gaza, qui seront annoncées trois heures à l’avance », a déclaré John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche.

« Les Israéliens nous ont dit qu’il n’y aurait pas d’opérations militaires dans ces zones pendant la durée de la pause (et) que ce dispositif démarrait aujourd’hui », jeudi, a-t-il ajouté.

Interrogé par la presse sur la portée de cette annonce, un porte-parole de l’armée israélienne, a répondu : « ce n’est pas un changement ».

« Il s’agit de pauses tactiques locales pour l’aide humanitaire, qui sont limitées dans le temps et dans l’espace », a ajouté Richard Hecht, sans plus de détails.

Depuis dimanche, « un couloir d’évacuation » sécurisé, selon les termes de l’armée israélienne, est organisé plusieurs heures par jour à Gaza pour permettre le départ des civils du nord vers le sud du territoire.

