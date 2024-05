NBS Consulting et Salesforce au gitex africa.

NBS Consulting, en partenariat avec Salesforce, annoncent leur participation en tant que co-exposants à la deuxième édition du GITEX Africa, qui se tiendra du 29 au 31 mai 2024.

Cet événement, prévu au Maroc, constitue une plateforme internationale pour l’innovation, la technologie et le réseautage, offrant une occasion unique de favoriser le développement économique.

Mettre l’expérience client et l’IA au centre des attentions

« L’expérience client sera au cœur de nos activités au GITEX Africa », déclare le directeur général de NBS Consulting, Youssef El Qandili. « Cet événement représente une opportunité exceptionnelle pour partager notre expertise et nos innovations en matière de transformation digitale. Nous présenterons des cas pratiques et des success stories démontrant comment nos solutions révolutionnent les parcours clients, optimisent l’efficacité opérationnelle et facilitent la prise de décisions éclairées grâce à des données fiables », indique-t-il.

A cette occasion, les deux partenaires proposeront un programme riche et diversifié, comprenant plus de 30 sessions animées par des experts dans leur domaine. Les participants auront l’opportunité de découvrir les dernières tendances en intelligence artificielle, CRM et gestion des données à travers des démonstrations en direct et des témoignages clients.

S’exprimant à l’occasion de leur participation, le directeur régional Afrique de Salesforce, Omar Oualif a indiqué: « nous invitons toutes les entreprises à découvrir comment l’IA, DATA, CRM, Confiance peut devenir un moteur de performance et de croissance pour chaque entreprise marocaine et africaine. »

Programme de sessions exclusives sur les innovations Salesforce

Pendant ces trois jours, les visiteurs auront l’occasion d’assister et découvrir comment la solution « Tableau » rend les données plus accessibles à tous avec l’IA Générative, offrant des données de manière personnalisée et intelligente.

Ils pourront également explorer l’avenir de l’automatisation avec MuleSoft, pilotée par l’IA, optimisant ainsi l’efficacité dans l’écosystème Salesforce. De même, ils apprendront à tirer parti de WhatsApp pour transformer le parcours clients et maximiser le potentiel de leur entreprise avec Salesforce, en activant des initiatives cross-canal en marketing, e-commerce et service.

S’informer sur comment Salesforce Field Service, propulsé par Einstein 1, améliore la productivité sur le terrain grâce à l’IA prédictive et générative, et gérer proactivement le travail et les actifs avec des données en temps réel sur une plateforme connectée.

Enfin, une vue d’ensemble sur des environnements Salesforce sera fournie grâce à une évaluation de la sécurité et de la conformité, avec des ressources disponibles, un kit d’auto-évaluation, et des informations sur les fonctionnalités de sécurité supplémentaires.