Palmeraie Rotana Resort annonce sa distinction en tant que Meilleur resort golfique d’Afrique 2024, décernée par les prestigieux Haute Grandeur Global Excellence Awards.

Cette distinction met en avant les installations exceptionnelles du resort et son service de qualité, soulignant ainsi son engagement à offrir des expériences inégalées, faisant de lui le choix ultime pour les voyageurs, indique Palmeraie Rotana Resort dans un communiqué. Les hôtels primés au niveau international, connus pour être la référence dans l’industrie hôtelière, sont sélectionnés sur la base des évaluations de l’expérience clients, des normes de qualité et des avis clients.

Les prix de cette année ont récompensé les meilleurs établissements du monde entier, avec le Palmeraie Rotana Resort Marrakech se distinguant par ses installations de golf remarquables et ses services clients exceptionnels. «Notre mission est de créer des expériences inégalées et du Temps Précieux pour nos invités, en alliant un parcours de golf exceptionnel à des hébergements luxueux et un service impeccable», a déclaré Karim Abbar, Directeur Adjoint Exécutif du Palmeraie Rotana Resort Marrakech, cité dans le communiqué.

« Recevoir le prix de Meilleur Resort Golfique d’Afrique pour l’année 2024 est un témoignage de l’engagement de toute notre équipe et de la confiance de nos clients. Nous sommes profondément reconnaissants pour cette récompense et impatients de continuer à offrir des expériences exceptionnelles à nos précieux invités. », a-t-il ajouté. Haute Grandeur Global Excellence Awards reconnait les établissements qui fournissent constamment une qualité exceptionnelle et des expériences mémorables, établissant ainsi de nouvelles normes dans l’industrie.

« Les lauréats de cette année illustrent les plus hauts niveaux d’excellence, » a déclaré Marinique de Wet, Fondatrice et Présidente. « Leur engagement à offrir des expériences exceptionnelles les distingue comme les destinations de choix pour les voyageurs en quête de moments de qualité. », a-t-elle dit.

Palmeraie Rotana Resort continue d’améliorer ses installations et ses offres, visant à dépasser les attentes des passionnés de golf et des voyageurs. L’engagement du resort envers l’excellence garantit qu’il reste un choix de premier plan pour ceux recherchant une expérience de golf exceptionnelle au milieu du splendide paysage de la palmeraie de Marrakech au Maroc.

Pour plus d’informations sur le Palmeraie Rotana Resort et ses installations de golf primées, veuillez visiter hautegrandeur.com ou rotana.com, conclut le communiqué.