Le leader américain des solutions de gestion de la relation client (CRM), NBS Consulting a reçu le prix du meilleur partenaire d’implémentation Salesforce lors de la cérémonie des Salesforce Awards, tenue le 14 novembre à Casablanca.

Ce prix récompense l’excellence et l’innovation dans l’implémentation des solutions Salesforce, soulignant l’engagement de NBS Consulting à fournir des services exceptionnels et à contribuer significativement à la réussite de ses clients. La distinction vient couronner les efforts et la passion qui animent l’équipe de NBS Consulting dans la réalisation de ses projets.

« Ce prix est le fruit d’un travail acharné et d’une passion partagée par toute notre équipe et illustre notre engagement envers les valeurs fondamentales de notre entreprise. Notre réussite est le résultat de la passion de notre équipe, de notre quête constante du succès, de notre intégrité et de notre approche innovante dans l’implémentation des solutions Salesforce. C’est une preuve que, en restant fidèles à ces principes, nous avons solidifié notre statut de leader dans ce secteur», a déclaré Youssef El Qandili, Directeur Général de NBS Consulting.

Un levier de croissance des entreprises

Omar Oualif, Regional Sales Director, Salesforce Africa Growth Markets, a partagé sa satisfaction suite à la reconnaissance de NBS Consulting en tant que meilleur partenaire d’implémentation Salesforce : «Ce succès renforce notre volonté d’accompagner nos clients marocains et africains dans leur transformation digitale. La distinction de NBS Consulting s’inscrit parfaitement dans notre stratégie de soutien et d’innovation continue sur ces marchés essentiels, reflétant notre engagement à offrir des solutions adaptées aux besoins spécifiques de la région. »

Spécialisée en transformation digitale, pure player et premier partenaire intégrateur Salesforce dans la région MENA, NBS Consulting a pour mission d’être un levier de croissance des entreprises en les accompagnant aussi bien dans le conseil en stratégie digitale que dans l’implémentation et l’intégration des solutions Salesforce, la formation, la conduite de changement et la tierce maintenance applicative.

Leader mondial des solutions CRM, Salesforce offre un éventail de solutions de digitalisation basée sur le cloud pour aider les entreprises quelle que soit leur taille, à mieux gérer leurs interactions avec les clients, à améliorer leurs opérations de vente, de service et de marketing, et à prendre des décisions basées sur des données fiables.