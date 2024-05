Le Maroc a dévoilé les contours de la deuxième édition du Gitex, le plus grand salon des technologies et des startups en Afrique comme aiment à le définir les organisateurs. Prévu du 29 au 31 mai dans la ville ocre, le rendez-vous a gagné en maturité au bout de deux éditions seulement, confirmant de la sorte la place du royaume comme hub technologique incontournable.

Marrakech, c’est la destination de prédilection des touristes en quête de dépaysement et d’exotisme, mais c’est aussi the place to be pour les inconditionnels des nouvelles technologies. Car depuis 2023, l’Afrique a désormais son salon dédié à ce secteur au fort potentiel. Et c’est Maroc, et plus précisément dans la ville ocre que la version africaine de Gitex Global, qui se tient chaque année à Dubai, a élu domicile. A l’occasion de l’organisation de la deuxième édition de cette grand-messe des techs, les promoteurs de cet événement ont tenu à présenter les grandes nouveautés de ce forum qui s’est fixé comme mission, la libération du potentiel technologique de notre continent.

Et c’est non sans fierté que Ghita Mezzour, ministre déléguée chargée de la Transformation numérique et de la réforme de l’administration a partagé avec l’assistance les faits marquants de la prochaine édition. De la sorte, 1.500 exposants y seront présents. Un chiffre en nette évolution puisqu’ils étaient 900 lors de la précédente édition. De même, et suivant ce trend haussier, 800 startups ont confirmé leur participation. Leur nombre passe au double en comparaison avec la première version.

Gitex Africa 2024: ABA Technology annonce trois innovations majeures

Et ce n’est pas tout: plus de 50.000 visiteurs, venus de plus de 130 pays sont attendus cette année. « Une affluence hors du commun et un signe de confiance envers le Maroc comme hub numérique régional grâce aux compétences marocaines dans le domaine des techs », souligne la ministre.

De même, les chiffres confirment le positionnement du Maroc en tant que pôle numérique dans la région. De quoi bomber fièrement le torse, car finalement le choix du Maroc n’est pas fortuit. « Il s’agit du résultat d’un travail de longue haleine mené par les différentes institutions et administrations marocaines dans le domaine de la transition numérique », tient à mettre en exergue Mezzour. Le salon qui affichait l’année dernière complet avant la tenue de cet événement de grande envergure a mis au point une palette aussi riche que variée de thèmes: l’Intelligence artificielle, la cybersécurité, la e-santé, la fintech… sont parmi les thématiques qui seront décortiquées en profondeur par des experts venus des quatre coins du globe.

La startup marocaine, invitée-vedette

La manifestation est une vitrine pour exposer les attraits du Maroc dans ce secteur certes, mais c’est aussi et surtout le rendez-vous incontournable du savoir-faire marocain, a insisté la ministre. Partant, 200 startups marocaines ont été sélectionnées, dans le cadre d’un appel lancé par la tutelle pour venir exposer, au grand jour, leur talent. Les heureux élus, suite à une rigoureuse sélection, ont bénéficié d’une prise en charge aux frais de participation au salon, à hauteur de 95% par le département de Mezzour. L’idée est que ces startups « puissent rencontrer des bailleurs de fonds et avoir accès à des formules de financement et ce pour stimuler la croissance et la création de l’emploi et de la richesse au Maroc« , étaye la ministre.

Et les PME ne sont pas en reste. Car pour Mezzour, ce salon est aussi celui des firmes de taille modeste évoluant dans ce domaine. Autre nouveauté et non des moindres l’organisation, en marge des travaux du Gitex Afrique, du Congrès de la santé, The World Health Future. Il s’agit d’un événement consacré aux dernières innovations dans le domaine de la santé avec la participation des plus importantes startups internationales spécialisées dans la santé numérique, note l’organisation.

De son côté, le directeur général de l’Agence de développement digital (ADD), Mohammed Drissi Melyani, s’est intéressé au rôle du Gitex et sa contribution dans le développement de l’écosystème digital, non seulement marocain mais aussi africain. « Une vitrine offerte aux startups marocaines pour mettre en avant leur savoir-faire et saisir les opportunités qui se présentent (…) et consolider la position de l’Afrique comme carrefour et renforcer son influence sur la scène digitale internationale« , s’est-il félicité.

Intervenant à cette occasion, Trixie LohMirmand, PDG de Kaoun International, co-organisateur de cette manifestation, n’a pas tari d’éloges sur la rapide évolution de ce salon. « Nous sommes plus grands, plus matures et ce juste après une seule édition », a-t-elle indiqué. Il s’agit, selon elle, d’une preuve de la résilience de l’évolution de l’écosystème technologique marocain.

« Pour encourager et surtout accompagner cet élan, nous avons organisé 4 roads-shows au Maroc: à savoir à Casablanca, Agadir, Tanger et Fès. De nouveaux talents sont là, et il important de leur donner de la visibilité et du soutien », a-t-elle lancé en guise d’appel aux investisseurs et d’ajouter: « Merci au Maroc d’avoir permis aux startups africaines de benchmarker, comprendre le degré de développement de leurs pairs, de se stimuler mutuellement, comprendre ce que les investisseurs cherchent ».