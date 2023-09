La production de l’industrie manufacturière aurait connu une augmentation, au deuxième trimestre 2023 (T2-2023), selon la récente note du Haut-Commissariat au Plan (HCP) sur les résultats des enquêtes de conjoncture auprès des entreprises relevant des secteurs des industries manufacturières, extractives, énergétiques et environnementales et du secteur de la construction.



Cette évolution est le résultat d’une hausse de la production dans les branches de l’Industrie alimentaire, de la Fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines et des équipements» et de la « Fabrication d’équipements électriques », et d’une baisse de la production dans les branches de l’Industrie automobile et de l’Industrie du papier et du carton, estime le HCP.

Les carnets de commandes du secteur sont jugés d’un niveau normal par les chefs d’entreprises. S’agissant de l’emploi, il aurait connu une stabilité. Globalement, le taux d’utilisation des capacités de production (TUC) dans l’industrie manufacturière se serait établi à 76%.

La note fait savoir également qu’au T2-2023, 31% des entreprises de l’industrie manufacturière auraient rencontré des difficultés d’approvisionnement en matières premières, principalement celles d’origine étrangère.

Les stocks de matières premières durant ce trimestre se seraient situés à un niveau normal et la trésorerie aurait été jugée « difficile » selon 23% des patrons. Par branche, cette proportion atteint près de 27% dans des « Industries alimentaires ».

Concernant la production de l’industrie extractive, elle aurait connu une augmentation résultant d’une hausse de la production des phosphates. Les prix de ventes des produits de ce secteur auraient connu une diminution et l’emploi aurait connu une baisse.

Pour ce qui est de la production de l’industrie énergétique, elle aurait affiché une augmentation due principalement à la hausse de la « Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné ».

S’agissant des carnets de commande, ils se seraient situés à un niveau normal. L’emploi, quant à lui, aurait connu une augmentation.

La production de l’industrie environnementale, quant à elle, aurait connu une stabilité imputable à une stagnation de l’activité du « Captage, traitement et distribution d’eau ».

En ce qui concerne les carnets de commande de ce secteur, ils se seraient établis à un niveau normal et l’emploi aurait connu une stabilité.