Sous la présidence d’Ahmed Lahlimi Alami, Haut Commissaire au Plan, une conférence de presse s’est tenue ce jeudi à Rabat pour marquer la fin de la phase de formation en présentiel et annoncer le lancement imminent du Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) 2024. Voici les principales informations à retenir de cet événement majeur pour le Royaume.

Au siège du Haut Commissariat au Plan (HCP), Ahmed Lahlimi Alami a présidé une conférence de presse marquant la fin de la troisième et dernière phase de formation en présentiel des agents recenseurs. À la veille du lancement de l’opération de collecte des données auprès des ménages, prévue du 1er au 30 septembre 2024, cette rencontre a été l’occasion de faire le point sur les préparatifs du Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) 2024.

Un processus rigoureux et innovant

Le RGPH 2024, le septième du genre, se distingue par plusieurs améliorations méthodologiques et technologiques. Pour la première fois, l’ensemble des opérations de collecte sera intégré via un système informatique sophistiqué. Ce dernier se compose d’un système d’information géographique mobile, d’une application de collecte des données et d’une plateforme web de suivi. Cette approche vise à garantir la qualité des données et à réduire les coûts de réalisation.

Deux types de questionnaires seront utilisés: un court, destiné à tous les ménages, et un long, déployé auprès de la totalité des ménages dans les petites communes et sur un échantillon de 20 % dans les communes plus grandes. Ce dernier permettra d’approfondir des thèmes comme la couverture médicale, l’environnement, et l’usage des technologies de l’information et de la communication (TIC).

Une préparation minutieuse

Le Haut Commissaire a souligné l’importance de la phase de formation, qui a mobilisé environ 55 000 participants, dont 37 % de femmes et 48 % âgés de 20 à 29 ans. La sélection rigoureuse des agents recenseurs s’est faite parmi 200 000 candidats initiaux, avec une attention particulière portée à leur engagement et à leur formation, assurant ainsi un recensement efficace et de qualité.

Lire aussi: RGPH 2024: le HCP annonce une série de mesures

Un outil précieux pour l’avenir

Les résultats du RGPH 2024 seront essentiels pour la planification des politiques publiques et la gestion des ressources du pays. Ils fourniront une base de données actualisée et fiable, indispensable pour les décideurs et les chercheurs. Le Haut Commissaire au Plan a conclu en rappelant l’importance de la participation active des citoyens à cette opération, soulignant que chaque réponse compte pour le futur du Maroc.

Lancement de la phase de collecte

Lahlimi Alami a également insisté sur l’importance de la phase de collecte des données, qui se déroulera du 1er au 30 septembre. Cette étape cruciale permettra de déterminer la population légale du Royaume, d’établir des caractéristiques démographiques et socio-économiques détaillées, et de constituer un échantillon maître pour les enquêtes intercensitaires futures.

Il a exprimé sa gratitude envers tous les partenaires, notamment les autorités locales, les organisations civiles, et les institutions internationales, pour leur soutien tout au long du processus de préparation. Il a également réitéré l’engagement de son équipe à assurer le bon déroulement de cette opération nationale majeure, conformément aux directives royales et aux normes internationales.

Lire aussi: RGPH 2024: le territoire national découpé en 38.000 districts de recensement

Parallèlement, le Haut Commissaire au Plan a réitéré “l’importance de ce recensement pour le Maroc. « Le RGPH 2024 est un moment clé pour notre pays, non seulement pour actualiser les données démographiques, mais aussi pour renforcer notre capacité à planifier et à mettre en œuvre des politiques publiques adaptées aux besoins de nos citoyens”, a-t-il déclaré.

Le RGPH 2024 s’annonce comme un événement de grande envergure, mobilisant des ressources humaines et matérielles considérables. Pour Lahlimi Alami, ce recensement est bien plus qu’une simple collecte de données ; il s’agit d’une opportunité unique de comprendre les dynamiques sociales et économiques du pays et d’orienter les politiques publiques de manière plus efficace et plus équitable. Le succès de cette opération dépendra de la mobilisation et de la coopération de tous les acteurs impliqués, ainsi que de la participation active de la population.