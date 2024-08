Des représentants de l'Agence météorologique japonaise (g) et du ministère du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme lors d'une conférence de presse conjointe concernant l'alerte spéciale pour le typhon Shanshan, le 28 août 2024 à Tokyo JIJI Press/AFP STR.

Le Japon se préparait mercredi à affronter son typhon le plus puissant de l’année, les autorités ayant émis le niveau d’alerte le plus élevé pour les vents et les ondes de tempêtes sur la principale île du sud, Kyushu.

« Le typhon Shanshan devrait approcher le sud de Kyushu avec une force extrêmement importante d’ici jeudi et il pourrait toucher terre« , a déclaré le porte-parole du gouvernement Yoshimasa Hayashi.

« On s’attend à ce que des vents violents, de hautes vagues et des ondes de tempête d’une ampleur jamais connue par beaucoup de gens se produisent« , a-t-il ajouté.

Face à cette situation, les autorités ont déclenché leur plus haute « alerte spéciale« » pour vents violents, fortes pluies et vagues de submersion invitant plus de 56.000 personnes à évacuer.

L’approche du typhon, avec des rafales allant jusqu’à 252 km/h et déjà accompagnée de fortes pluies, a incité le géant automobile Toyota à suspendre la production de ses usines dans tout le pays.

L’ensemble des 28 lignes de production dans les 14 usines japonaises de Toyota et de ses filiales s’arrêteront à partir de mercredi après-midi et jusqu’à jeudi, a expliqué à l’AFP un porte-parole du constructeur.

Par ailleurs, deux personnes sont toujours portées disparues mercredi après qu’un glissement de terrain a enseveli une maison avec cinq membres d’une famille à Gamagori, une petite ville située sur la côte pacifique au centre du pays.

Deux personnes ont pu être secourues et « une septuagénaire a été retrouvée inconsciente et conduite à l’hôpital vers 14h25 (05h25 GMT)« , a déclaré à l’AFP un responsable de la municipalité de Gamagori, tandis que les secours sont toujours à la recherche de deux hommes, un septuagénaire et un homme d’une trentaine d’années.

1.100 mm de pluie attendus en 48h

Mercredi en fin d’après-midi, les images de la chaîne de télévision NHK montraient des toits envolés, des fenêtres brisées et des arbres arrachés.

« Le toit de notre abri à voiture a été entièrement emporté. Je n’étais pas à la maison quand c’est arrivé, mais mes enfants disent qu’ils ont ressenti une secousse si forte qu’ils ont cru à un tremblement de terre », a témoigné un habitant de Miyazaki à la NHK.

Le prévisionniste en chef de l’Agence météorologique japonaise (JMA) Satoshi Sugimoto a mis en garde contre « le risque de grands désastres extrêmement élevé ».

Deux départements du sud de l’île de Kyushu devrait recevoir en 48h près de la moitié de la quantité annuelle reçue. A Kagoshima et Miyazaki, 500 mm de pluie en l’espace de 24h jusqu’à jeudi matin sont attendus, puis à nouveau 600 mm en 24h jusqu’à vendredi matin, selon le JMA.

La compagnie aérienne Japan Airlines a annulé 172 vols intérieurs et 6 vols internationaux mercredi et jeudi. Sa concurrente ANA a annoncé avoir annulé 219 vols intérieurs et 4 internationaux entre mercredi et vendredi.

Les compagnies ferroviaires, gérant les lignes à grande vitesse, les Shinkansen, ont d’ores et déjà annoncé que des trains pourraient également être annulés en fonction des conditions météorologiques cette semaine.

Le typhon devrait parcourir le Japon d’ouest en est durant tout le reste de la semaine.

Les typhons de la région se forment plus près des côtes qu’auparavant, s’intensifient plus rapidement et restent plus longtemps au-dessus des terres en raison du changement climatique, selon une étude publiée en juillet dernier.

Du 15 au 17 août, un autre typhon, Ampil, avait provoqué l’annulation de nombreux trains et vols au Japon mais n’avait fait que des blessés légers et des dégâts mineurs alors qu’il remontait la côte Pacifique au large de la région de Tokyo.