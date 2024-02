Le transfert qui a tenu nombre d’amateurs du ballon rond en haleine est désormais acté. Selon la presse espagnole. Kylian Mbappé aurait signé un contrat de 5 ans avec le Real Madrid il y a de ça deux semaines.

La nouvelle est tombée ce lundi! Alors que l’on parle d’un éventuel transfert du français, Kylian Mbappé au Real Madrid depuis près de cinq ans, ce dernier est enfin réalisé. L’attaquant du Paris Saint-Germain avait annoncé, le 15 février dernier, à son club son départ de la capitale française à la fin de la saison courante.

Selon le journal espagnol, Marca, le coéquipier d’Achraf Hakimi, aurait d’ores et déjà signé son nouveau contrat avec les Merengues. Sans préciser la date exacte, la même source indique que celui-ci a été acté il y a deux semaines, soit lors des premiers jours du mois de février. Il s’agit d’un contrat de cinq ans avec les Madrilènes.

🚨⚪️ Real Madrid fixed salary proposal for Kylian Mbappé is way lower than the one made in summer 2022 — and also lower than current salary.

Real want Mbappé to join the club at their conditions after spending years on this saga.

Contract proposal, already in Kylian’s hands. pic.twitter.com/HgAL3BxclJ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 15, 2024