Achraf Hakimi serait intéressé par un retour au Real Madrid. Après l’annonce de Kylian Mbappé au Real Madrid, l’international marocain voudrait suivre son meilleur ami et réenfiler le maillot des Merengues.

Rien ne va entre le Paris Saint-Germain et ses stars. Après le départ de Lionel Messi, Neymar Jr, Sergio Ramos et Kylian Mbappé qui aurait d’ores et déjà signé son nouveau contrat avec le Real Madrid, c’est désormais au tour d’Achraf Hakimi de vouloir s’envoler vers une nouvelle destination.

Selon le site espagnol Mundo Deportivo, Hakimi a pour but de rejoindre Mbappé, son meilleur ami, au club qui l’a révélé au grand jour. Toujours en contrat avec le PSG jusqu’en juin 2026, le latéral marocain pourrait abandonner la capitale française vers la capitale espagnole dès l’été 2025.

🚨 Real Madrid are keeping an eye on Achraf Hakimi’s situation. He could be an option for 2026. @diarioas #rmalive 🇲🇦 pic.twitter.com/pA6TVFSFJN — Madrid Zone (@theMadridZone) February 23, 2024

Né et formé au Real Madrid, le Lion de l’Atlas a passé pas moins de 13 ans sous l’aile des Merengues. Il est passé par toutes les catégories du club avant de se hisser jusqu’en équipe première. Hakimi a fait ses débuts en pro en 2017 à l’âge de 19 ans où il a joué avec l’une des meilleures générations dudit club. Le retour à la source serait donc une priorité pour Hakimi. Et l’arrivée de Mbappé pourrait bien lui faciliter les choses.

The things I’d do to bring Achraf Hakimi to the Etihad… pic.twitter.com/ORKNkogdkc — DokuEra (@DokuEra11) February 21, 2024

Pour rappel, le joueur du PSG avait quitté le Real Madrid en 2018. Recherchant plus de temps de jeu, au vu de l’indiscutable titularisation de Dani Carvajal à cette époque, il a été prêté à Dortmund avant d’intégrer l’Inter de Milan en 2020. Du haut de ses 32 ans, Carvajal pourrait mettre un terme à son aventure avec les Merengues, son contrat prend fin en 2025.

Kylian Mbappé a déjà signé son contrat avec le Real Madrid selon Marca

En plus, “Carlo Ancelotti semble apprécié Hakimi”, explique la même source. Avec ce coach à la tête du Real Madrid, le transfert du Marocain pourrait bel et bien avoir lieu. En été 2025, le latéral droit n’aura que 26 ans, une belle aubaine pour la Maison Blanche!