Contrairement à ce qui circulait, Hakim Ziyech compte bel et bien rester à Galatasaray. George Gardi, agent de joueurs, a démenti ce mardi les rumeurs sur l’éventuel départ du Lion de l’Atlas.

Depuis quelques jours, la rumeur enfle. En Turquie, la presse annonçait même un départ imminent de Hakim Ziyech de Galatasaray dès cet hiver. Certains parlaient d’un transfert en Arabie saoudite tandis que d’autres évoquait son arrivée à l’AS Rome.

L’information s’est finalement avérée fausse. Le Lion de l’Atlas semble vouloir rester dans le club turc de Galatasaray. C’est en tout cas ce qu’affirme celui même par qui toute cette affaire a démarré. Il s’agit de l’agent de joueurs, George Gardi, qui dément avoir lancé une telle rumeur.

🔴🟡🇲🇦 George Gardi denies statement on Hakim Ziyech’s imminent January exit from Galatasaray reported by Turkish sources.

“I never made any statement on Ziyech”, Gardi says. pic.twitter.com/mWn6HYL3Wy

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 2, 2024