Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à l’émir de l’Etat du Koweït, son altesse Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, à l’occasion du deuxième anniversaire de son accession au pouvoir.

Dans ce message, le souverain exprime, en son nom et en celui du peuple marocain, ses chaleureuses félicitations à l’Emir du Koweït, implorant le Très-Haut de lui accorder santé, quiétude et longue vie, et au peuple koweïtien frère davantage de bien-être et de prospérité, sous la conduite sage de son altesse Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah.

A cette occasion, le roi affirme également sa ferme détermination à œuvrer de concert avec l’émir du Koweït pour renforcer davantage les relations distinguées entre le Royaume du Maroc et l’Etat du Koweït, fondées sur une fraternité sincère, une coopération fructueuse et une solidarité agissante, et les hisser à des niveaux supérieurs pour répondre aux aspirations des deux peuples.