La ministre de l’Economie et des Finances, Nadia Fettah, a mis en avant, jeudi à Washington, l’agenda de réformes engagées au Maroc sous le leadership du roi Mohammed VI.

« Notre pays est engagé dans un programme de réformes solide grâce à la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à la faveur d’un Nouveau modèle de développement et une convergence des politiques publiques», a indiqué Mme Fettah lors d’une table ronde ministérielle organisée par le Groupe de la Banque mondiale, dans le cadre de ses reunions de printemps avec le Fonds monétaire international (FMI).

La ministre a notamment évoqué les avancées significatives réalisées en matière de généralisation de la protection sociale, l’une des pierres angulaires de la vision royale, soulignant qu’au bout de 3 ans, quelque 22 millions de Marocains ont désormais accès à une assurance maladie, et depuis décembre, les transferts des aides directes ont commencé pour les catégories sociales éligibles.

Mme Fettah a salué, à cet égard, l’importance du partenariat liant le Royaume à la Banque mondiale pour le succès du programme de réformes du secteur de la protection sociale.

Lire aussi. Le CCG salue les chantiers de réforme entrepris par le Maroc sous la conduite de SM le Roi

« Aujourd’hui, 4 millions de personnes bénéficient de ces transferts, une avancée rendue possible par la préparation d’un solide système de registre national unifié», a expliqué la ministre lors de cette rencontre placée sous le thème: « La mise en œuvre pour des résultats plus rapides et un plus grand impact », et modérée par la directrice executive des opérations de la Banque mondiale, Anna Bjerde.

Mme Fettah a, par ailleurs, évoqué la stratégie industrielle du Maroc, notamment dans le secteur de l’automobile, soulignant que les avancées dans cette filière se traduisent notamment par le volume des exportations avec plus de 700.000 véhicules par an.

Thank you to all the Ministers who joined me today at the #WBGmeetings to discuss how to achieve faster and more impactful results.

Our shared experiences can serve others & help us replicate successes! pic.twitter.com/RMBn2oYMrX

— Anna Bjerde (@bjerde_anna) April 19, 2024