L’épineuse question de la réouverture de la douane de Mélilia et l’installation pour la première fois d’une douane à Sebta ravive le débat au sein des enclaves suite aux déclarations de l’ambassadrice du Maroc en Espagne annonçant une ouverture imminente de ces dépendances douanières tant attendues par les autorités espagnoles.

C’est sur du charbon ardent que les enclaves de Sebta et Mélilia attendent l’entrée en service des douanes commerciales des deux présides. Les récentes déclarations de la diplomate marocaine Karima Benyaich concernant les douanes de Sebta et Mélilia ont remis sur le tapis cette question qui préoccupe les gouvernements régionaux des présides.

Si la diplomate marocaine s’est voulue rassurante en affirmant que les retards sont dûs à sont des problèmes techniques en cours de résolution, ses déclarations ont été prises avec des pincettes, voire avec beaucoup de scepticisme par l’opposition.

Or, c’est la première fois que le Maroc se prononce ouvertement autour de cette question. Car même dans la déclaration commune qui marque le début de cette nouvelle ère entre Rabat et Madrid, aucune référence n’est faite aux deux enclaves.

Sebta et Mélilia étant des sujets “sensibles”, pour ne pas dire tabou, qui ne figurent dans aucune des communications ou correspondances officielles échangées entre les deux pays, le fait qu’un responsable marocain se prononce autour de cette affaire est une grande avancée vers la « normalisation » du dossier.

Douanes contre espace aérien

Or, l’opposition espagnole ne voit pas cette nouvelle posture marocaine d’un bon oeil! C’est de la sorte que la députée du Parti populaire (opposition) de Mélilia, Sofía Acedo, a estimé que l’ambassadrice du Maroc en Espagne « n’a rien dit de nouveau ». Selon elle, ces paroles ne « mettent pas fin non plus à la situation de paralysie dans laquelle nous nous trouvons dans le cas de notre ville« . La députée du PP a estimé que, deux ans après, la feuille de route, convenue entre les gouvernements espagnol et marocain, n’a toujours pas été respectée.

En effet, les autorités marocaines ont procédé à la fermeture unilatérale de la douane de Mélilia en 2018. Dans le cas de Sebta, c’est la première fois qu’une douane commerciale sera mise en place à ce niveau. De son côté, le gouvernement local de Mélilia a estimé que la dernière sortie de l’ambassadrice marocaine est un non-événement. Car pour cette administration régionale, tant qu’il n’y a pas de date, il n’y a pas lieu de se réjouir!

Un avis que ne partage pas l’Exécutif espagnol. En réponse aux questions des journalistes, la porte-parole du gouvernement espagnol, Pilar Alegría, a rappelé que la réouverture de la douane était prévue dans l’un des points de l’accord signé il y a un peu plus de deux ans entre l’Espagne et le Maroc. Ajoutant que le premier point, à savoir la reprise du trafic au niveau des passagers étant réactivé, la prochaine étape sera celle de la réouverture des dépendances douanières.

Or, une chose est sûre, le Maroc ne vas pas céder sur ce dossier sans rien avoir en retour. Et tout porte à croire que la contrepartie serait le transfert par l’Espagne de la gestion de l’espace aérien du Sahara aux autorités marocaines. Un deal win-win!