Vidéo. MGS inaugure un nouveau village automobile à El Jadida

Un nouveau village automobile a été inauguré jeudi, à El Jadida, par la société Mazagan Services et gestion (MSG) pour un investissement de 35 millions de dirhams. Quatre marques y sont représentées.

El Jadida se dote d’un nouveau showroom pour les marques Audi, Volkswagen, Seat et Skoda. Ce nouveau village auto, le « plus grand de la région », a été inauguré lors d’une cérémonie tenue jeudi 16 mars, au niveau de la zone industrielle de la ville.

« Pour nous, ce showroom est une consécration et une fierté parce que c’est un travail de longue haleine, de trois ans. C’était difficile, à chaque fois qu’on réalisait quelque chose, étape par étape. On a vécu des moments de joie, de tristesse et de colère. Après, lorsqu’on voit le résultat, nous sommes heureux », nous confie Mohamed Taghi, directeur administratif et financier de MSG.

Le projet a mobilisé un investissement de 35 millions de dirhams. Le showroom, qui occupe une surface de 3.250 m2, inclut des installations de service après-vente de pointe qui répond, selon ses responsables, à des normes internationales strictes en matière d’aménagement et de formation.

« Notre première ambition est de rentabiliser l’investissement bien sûr. Pour pouvoir le faire, nous avons un plan de développement sur les cinq années à venir. Il intègre en premier lieu le capital humain, parce que si vous n’avez pas de bons commerciaux, vous ne pouvez pas atteindre les chiffres », explique Mohamed Taghi.

Et d’ajouter: « Si vous n’avez pas de bons techniciens au niveau de l’atelier, vous ne pouvez pas atteindre vos chiffres. Si vous n’avez pas en général des collaborateurs et collaboratrices qui ont ce sentiment d’appartenance à l’entreprise, vous ne pouvez rien faire. Donc, notre ambition, c’est de doubler notre chiffre d’affaires d’ici fin 2024 ».

« Rien qu’au niveau du service après vente, les clients peinaient à se déplacer jusqu’à Casablanca pour des problèmes mécaniques au niveau de leurs véhicules. Aujourd’hui, on leur offre un service à domicile », se félicite-t-il.

« On a opté pour cet investissement afin d’améliorer la qualité des services, que ce soit pour les véhicules neufs ou le service après-vente. Ce village auto, on l’a fait pour nos chers clients (…) pour qu’ils puissent vivre l’expérience des marques qu’on représente », a déclaré Salaheddine Abou El Faraj, directeur commercial de MSG.

Le projet se veut par ailleurs un « véritable moteur » pour l’emploi dans la région, avec la création de 50 nouveaux emplois.