Devenu le 5e constructeur mondial, le groupe BYD affole l’industrie automobile avec ses modèles électriques performants et accessibles. Parti à l’assaut de l’Europe et de l’Amérique, le groupe chinois compte bien faire de l’ombre à Tesla avec qui il partage la plus grande part du marché mondial de la voiture électrifiée. Les Marocains ont pu découvrir cette marque BYD en juillet dernier à l’occasion de son lancement en association avec le groupe Auto Nejma.

Derrière le nom BYD, acronyme de l’anglais “Build Your Dream” (construisez vos rêves), se cache un géant chinois de la voiture électrique devenu en l’espace de quelques années le 5e groupe automobile mondial. Et le groupe ne compte pas s’arrêter là…

Fort d’une expérience débutée en 1995 dans la petite ville de Shengen comme fabricant de batteries rechargeables pour tablettes et smartphones (Nokia), BYD est devenu le premier constructeur chinois à s’imposer au niveau mondial.

Aujourd’hui, le groupe peut se targuer d’une diversification tous azimuts couvrant l’automobile, le transport ferroviaire, les nouvelles énergies et l’électronique, avec plus de 30 usines implantées en Chine, aux États-Unis, au Canada, au Japon, au Brésil, en Hongrie et en Inde. Sa croissance est phénoménale : en quelques années, BYD devient 4e constructeur chinois, puis numéro 1 national en moins de 20 ans.

La partie automobile a été créée en 2003 après le rachat d’un autre constructeur au bord de la faillite. à l’origine, BYD produit des batteries mais va saisir rapidement l’opportunité de produire de bout en bout des véhicules électriques, avec entre autres, l’avantage de posséder des participations dans des mines de lithium.

Des atouts qui vont lui permettre de croître à la vitesse grand V avec des chiffres qui donnent le tournis, surtout à son concurrent Tesla. En 2023, le groupe chinois envisage de produire trois millions de voitures, contre 1, 86 million en 2022. En comparaison, Tesla s’est donné pour objectif de vendre 1, 8 million de véhicules d’ici à la fin de l’année.

Mieux encore : en août dernier, BYD a dépassé l’historique Ford pour les ventes à travers le monde et se classe désormais au 5e rang mondial des constructeurs, devant Hyundai et Suzuki avec 5 % de parts de marché (électrique et hybride), selon le dernier rapport du cabinet TrendForce.

L’Europe, l’Afrique, l’Amérique…

Et le jeune constructeur ne manque pas d’ambition. L’offensive planétaire ne fait que commencer avec dans le viseur l’Europe, l’Afrique et l’Amérique. Lors du dernier salon automobile de Munich, en septembre dernier, BYD s’est lancé dans une grande opération séduction en exposant pas moins de six modèles : Tang, Han Atto3, Dolphin, Seal et SealU.

Des modèles plutôt bien dessinés, bien présentés, offrant un équipement des plus complets, le tout, bien sûr, à des prix défiant toute concurrence avec des écarts allant jusqu’à 7 000 euros (77 000 DH env.) avec des modèles européens similaires. À noter que le stylisme de toute la gamme BYD a été confié au designer allemand Wolfgang, un ancien de chez Audi.

Au Maroc, un partenariat avec Auto Nejma

Au Maroc, le constructeur chinois mise sur le partenariat noué avec Auto Nejma pour partir à la conquête du royaume. Il est vrai que l’expertise marché du groupe marocain (Mercedes-Benz et SsangYong) et son réseau de distribution avec des points de vente à Casablanca, Rabat, Tanger, Marrakech et Agadir lui ouvrent une voie royale. Les deux partenaires ambitionnent d’ailleurs de créer rapidement de nouveaux showrooms dédiés aux véhicules électriques.

Le premier modèle de la gamme commercialisé au Maroc est le Atto 3, un crossover d’une autonomie de 480 km avec une faible consommation de 14,9 KWh au 100 km, une charge AC de 30 à 80 % en 4 heures et demie et une accélération de 0 à 100 km/h en 7,3 secondes. Son prix ? 399 000 DH.

La Han, une berline spacieuse dispose de son côté d’une autonomie de plus de 660 km et une charge AC de 30 à 80 % en 6 heures, pour une accélération de 0 à 100 km/h en 3,9 secondes. Disponible en une seule finition, elle est proposée à 739 000 DH.

Le Tang, SUV à 7 places, dispose quant à lui d’une autonomie de 528 km et d’une accélération de 0 à 100 km/h en 4,9 secondes. Il réclame 6 heures 17 minutes pour une charge AC de 30 à 80 %. Ce SUV est proposé à un prix de 699 000 DH.

La gamme de véhicules électriques BYD commercialisée au Maroc comporte également un utilitaire léger : le BYD T3 avec un volume de chargement de 3,5 m3 et une autonomie de 275 km.

Tous ces modèles bénéficient d’une garantie de 6 ans ou 150 000 km et d’une garantie sur la batterie et la commande du moteur de 8 ans ou 150 000 km. Deux autres modèles seront lancés d’ici la fin de l’année pour étoffer la gamme BYD au Maroc, la Seal et la Dolphin.

Une bonne chose pour le consommateur marocain, mais aussi le royaume qui se positionne désormais comme un acteur clé dans la géopolitique des véhicules électriques.

BYD Store, Boulevard de la Corniche, Casablanca

Tél. 08 01 02 00 20