La branche armée du mouvement palestinien Hamas a annoncé dimanche la mort du commandant militaire de la Brigade du nord de Gaza et de trois autres cadres, au cours de l’offensive israélienne sur le territoire palestinien.

Ahmed al-Ghandour était membre du Conseil militaire du Hamas et considéré comme un « terroriste » par les autorités américaines depuis 2017. Il était accusé d’être impliqué dans une attaque contre l’armée israélienne en 2006 au point de passage de Kerem Shalom, entre Israël et la bande de Gaza, à l’extrême sud du territoire palestinien.

Visé depuis longtemps par l’armée israélienne, il avait perdu deux de ses enfants dans des frappes avant l’offensive actuelle.

Parmi les autres cadres nommés dans le communiqué des Brigades al-Qassam, tous tués avant le début de la trêve en cours depuis vendredi, figure Ayman Siam, présenté comme le chef des unités de tirs de roquettes. « Nous jurons devant Dieu que nous poursuivrons leur chemin et que leur sang constituera une lumière pour les moujahidines et un feu contre les occupants », ajoute le texte.

Le Hamas communique rarement sur ses morts. Mi-octobre, il avait toutefois annoncé la mort d’Ayman Nofal, un commandant des Brigades Al-Qassam, dans une frappe de l’armée israélienne sur le camp de réfugiés de Bureij (centre).

#UPDATE Hamas’ military wing said on Sunday that the commander of its northern brigade, Ahmed Al-Ghandour, and three other senior leaders had been killed during Israel’s offensive against the Islamist movement ➡️ https://t.co/etj6xsnAVI pic.twitter.com/buh7GZKcWj

— AFP News Agency (@AFP) November 26, 2023