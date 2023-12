L’ONU a appelé vendredi à un « cessez-le-feu immédiat », aussitôt rejeté par les Etats-Unis, pour mettre fin à « l’hécatombe » dans la bande de Gaza, assiégée et dévastée par la guerre qui fait rage entre l’armée israélienne et le Hamas, avant un vote extraordinaire du Conseil de sécurité.

Le Hamas a lui aussi appelé le Conseil de sécurité des Nations unies à mettre fin à la « guerre brutale » dans le territoire palestinien.

Des combats acharnés se sont poursuivis vendredi du nord au sud de la bande de Gaza, notamment à Khan Younès, la principale ville du sud, où l’armée israélienne a annoncé avoir pris position dans le centre.

Après une première phase de son offensive terrestre dans le nord du territoire, en parallèle à sa campagne de frappes aériennes massives déclenchée le 7 octobre, l’armée a étendu cette semaine ses opérations au sol jusque dans le sud, où se sont réfugiés des centaines de milliers de civils désormais pris au piège.

La population, confrontée à une situation humanitaire désastreuse, est poussée à se déplacer dans un périmètre de plus en plus exigu jusqu’à Rafah, le long de la frontière fermée avec l’Egypte, où des milliers de personnes tentent de s’abriter dans des camps de fortune.

« Ceux qui ont survécu aux bombardements courent désormais un risque imminent de mourir de faim et de maladie », ont averti Save the children et d’autres ONG internationales, parlant d’une situation « apocalyptique ».

“We are appalled by reports of Palestinian boys as young as 15 being detained, stripped & moved from a school in #Gaza to unknown locations. The detention of children must end. Children must be treated as children » – Jason Lee @save_childrenhttps://t.co/fmhA9yYuKg

— Save the Children Global Media (@Save_GlobalNews) December 8, 2023