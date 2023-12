L’OMS a indiqué mardi avoir presque entièrement déplacé son matériel médical qui était situé dans deux entrepôts à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, assurant qu’Israël lui avait conseillée d’agir ainsi.

Tsahal a nié mardi matin avoir demandé à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) de vider dans les 24 heures un entrepôt d’aide médicale dans le sud de la bande de Gaza, comme l’avait affirmé lundi son chef, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sur le réseau social X (ex-Twitter).

Lors d’un point de presse mardi à Genève, le représentant de l’OMS dans les territoires palestiniens occupés, le Dr Richard Peeperkorn, a assuré qu’Israël leur avait bien recommandé de déplacer le matériel.

S’exprimant en visioconférence de Gaza, il a précisé qu’il n’y a pas eu de « document » d’Israël, mais un « contact direct avec l’OMS à Gaza, avec mon équipe et moi-même ».

Today, @WHO received notification from the Israel Defense Forces that we should remove our supplies from our medical warehouse in southern Gaza within 24 hours, as ground operations will put it beyond use.

We appeal to #Israel to withdraw the order, and take every possible…

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) December 4, 2023