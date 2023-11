Le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) a annoncé « un nombre important de morts et de blessés » dans le « bombardement » tard samedi de son siège dans la ville de Gaza, évacué par ses employés et désormais occupé par des centaines de déplacés palestiniens.

« La tragédie en cours des morts et des blessés civils pris au piège de ce conflit (…) doit cesser », a indiqué le PNUD dans un communiqué. « Les civils, les infrastructures civiles et l’inviolabilité des locaux de l’ONU doivent être respectés et protégés en tout temps. »

Des images de l’AFPTV montrent également dimanche un cratère au milieu de la cour d’une école gérée par l’agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa) à Beit Lahia, dans le nord de la bande de Gaza.

Cette école a été visée alors que des milliers de déplacés s’y sont installés après cinq semaines de bombardements menés sans répit par Israël en réponse à l’attaque du Hamas le 7 octobre sur son sol.

Environ 1.200 personnes, en majorité des civils, ont été tuées en Israël, selon les autorités israéliennes.

Les bombardements israéliens, depuis les airs, la terre et la mer, ont fait au moins 11.000, selon le ministère de la Santé du Hamas, qui a cessé de donner des bilans actualisés depuis 48 heures.

Il affirme ne plus pouvoir établir de contacts avec tous les hôpitaux et que des dizaines de corps jonchent désormais rues et alentours des hôpitaux sans qu’aucune ambulance ne puisse s’en approcher en raison de la violence des combats et des frappes.

L’Unrwa avait annoncé vendredi que plus de 100 de ses employés étaient morts dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre.