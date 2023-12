Le procureur en chef de la Cour Pénale internationale (CPI) a promis dimanche que la Cour intensifierait ses efforts pour enquêter sur d’éventuels crimes de guerre dans le conflit qui oppose depuis bientôt deux mois Israël et le Hamas, à l’issue d’une visite en Israël et dans les territoires palestiniens.

Karim Khan a souligné que sa visite n’était pas « de nature investigatrice » mais a dit avoir pu parler à des victimes des deux côtés du conflit.

Après l’attaque du Hamas en Israël le 7 octobre, qui a fait 1.200 morts et au cours de laquelle ils ont capturés 240 otages, Israël a lancé une vaste opération sur la bande de Gaza pour tenter de venir à bout du Hamas, qui contrôle ce territoire.

Selon les chiffres du Hamas, qui gouverne Gaza, les bombardements et les combats menés par Israël depuis ont fait plus de 15.000 morts, principalement des civils.

On visit to #Ramallah, #ICC Prosecutor @KarimKhanQC was delighted to meet w/ His Excellency Mr. Mahmoud Abbas, President of the State of #Palestine.

Prosecutor expressed sincere thanks for welcome on his visit. Important discussions on deepening cooperation under Rome Statute. pic.twitter.com/h3ah3UE4gb

— Int’l Criminal Court (@IntlCrimCourt) December 3, 2023