Israël persiste dans son projet d’offensive à grande échelle à Rafah, où se terrent plus d’un million de Palestiniens, malgré des mises en garde internationales encore redoublées jeudi et des tractations en arrière-plan pour une trêve à Gaza avec le Hamas.

Israël a par ailleurs lancé mercredi des frappes dans le sud du Liban qui au fait au moins neuf morts, selon des sources libanaises, en représailles à des tirs qui ont tué une soldate, faisant de nouveau craindre une contagion régionale de la guerre entre Israël et le Hamas palestinien, au pouvoir à Gaza.

Le chef d’état-major israélien, Herzi Halevi, en visite dans le nord du pays, a menacé d’une « campagne très offensive » au Liban, après quatre mois d’échanges de tirs entre l’armée israélienne et le Hezbollah chiite libanais, soutenu par l’Iran, qui appuie également le Hamas.

« Nous combattrons jusqu’à la victoire complète, ce qui implique une action puissante à Rafah et ce, après avoir permis à la population civile de quitter les zones de combat », a déclaré mercredi le Premier ministre Benjamin Netanyahu sur son compte Telegram.

Les violences se concentrent actuellement sur le sud de la bande de Gaza assiégée et dévastée, en particulier la ville de Khan Younès, où des milliers de déplacés ont trouvé abri dans l’hôpital Nasser, encerclé par l’armée israélienne, et Rafah, à la frontière avec l’Egypte, qui reste fermée.

WSJ: You may have missed it amid the media defeatism, but Israel is winning its war in Gaza.https://t.co/AM0F3z4afP

— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) February 5, 2024