L’ancien Premier ministre israélien, Ehud Barak, préconise l’instauration d’une force de maintien de la paix à Gaza composée de trois pays arabes, dont le royaume du Maroc.

Ehud Barak, qui gérait autrefois plusieurs autres portefeuilles ministériels comme celui de la Défense et des Affaires étrangères, a appelé dans une interview avec The Economist, à la mise sur pied d’une force arabe capable de maintenir la paix à Gaza et composée du Maroc, de l’Egypte et des Émirats arabes unis (EAU).

Barak estime que la meilleure solution, une fois que les capacités militaires du Hamas auront été suffisamment réduites, serait de rétablir l’Autorité palestinienne à Gaza ».

Cette autorité, créée dans le cadre des accords d’Oslo et qui gère les parties autonomes de la Cisjordanie, a été évincée de Gaza par le Hamas lors d’un coup d’État sanglant en 2007, rappelle le prestigieux magazine britannique.

« Il faudra donc une période intermédiaire au cours de laquelle Israël capitulera devant la pression internationale et remettra Gaza à une force arabe de maintien de la paix, qui pourrait inclure des membres tels que l’Égypte, le Maroc et les Émirats arabes unis« , souligne Ehud Baraka, qui occupait également le poste de vice-Premier ministre et ministre de la Défense de 2007 et 2013.

Ces forces serviront, selon lui, à sécuriser la zone jusqu’à ce que l’autorité palestinienne puisse en prendre le contrôle.

« Pour l’instant, les autres pays de la région ne semblent pas vouloir fournir de troupes à une telle force. Et puis, il y a le grand bilan qui sera fait en Israël une fois la guerre terminée. Des questions seront posées sur les responsables des échecs en matière de renseignement et de planification », explique-t-il dans la même veine.