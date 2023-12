Le patron de la diplomatie européenne Josep Borrell a déploré lundi « un affligeant manque de discernement dans les opérations militaires d’Israël à Gaza ».

Sur le réseau social X, le responsable a également renouvelé son appel à une pause humanitaire « urgente », déplorant la mort de « fidèles, de trois otages et de centaines d’autres civils » lors des plus récentes opérations militaires israéliennes.

« Cela doit s’arrêter, une pause humanitaire urgente est nécessaire », a-t-il affirmé.

The Holy Family church and the Charity Convent, shelters for displaced people, were attacked.

Worshippers, three Israeli hostages, and hundreds of other civilians have died during the most recent military operations.

This must stop – a humanitarian pause is urgently needed.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) December 18, 2023