Le secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken, est arrivé lundi en Arabie saoudite, première étape de sa tournée au Proche-Orient pour tenter de parvenir à une nouvelle trêve des combats meurtriers entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza.

Blinken, dont le pays est le principal soutien d’Israël, effectue son cinquième voyage dans la région depuis le début de la guerre le 7 octobre. Après Ryad, il doit se rendre au Qatar, en Egypte, en Israël et en Cisjordanie occupée.

Alors que la guerre qui a dévasté le territoire palestinien va entrer mercredi dans son cinquième mois, 128 personnes, en majorité des femmes, des enfants et des personnes âgées, ont été tuées en 24 heures, a annoncé le ministère de la Santé du Hamas.

L’agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa) a accusé l’armée israélienne d’une frappe navale sur un convoi d’aide alimentaire qui s’apprêtait à entrer dans le nord de Gaza.

Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman and I met in Riyadh to discuss efforts to increase urgent humanitarian aid and ensure it gets to those who need it in Gaza. We will continue to engage in diplomacy in the region to prevent the further spread of the conflict. pic.twitter.com/hJ94ZtED6Y

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 5, 2024