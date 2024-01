Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a longuement rencontré samedi à Istanbul le président turc Recep Tayyip Erdogan, lors de la première étape de sa nouvelle tournée au Proche-Orient qui se poursuit par une brève escale en Grèce.

L’entretien, dans l’une des résidences présidentielles sur le Bosphore, a duré plus de 75 minutes, selon des sources diplomatiques américaines, après une première rencontre de M. Blinken avec son homologue turc Hakan Fidan.

Ce dernier, selon une source diplomatique, a plaidé pour « un cessez-le-feu immédiat » dans le territoire palestinien de Gaza.

M. Erdogan, qui dénonce le soutien des Etats-Unis à Israël et qualifie ce dernier d’Etat « terroriste », avait boudé la précédente visite à Ankara de M. Blinken en novembre.

.@SecBlinken has arrived in Istanbul. Türkiye is a longstanding and valued @NATO Ally and partner and has a crucial role to play in addressing regional security issues, including preventing the spread of the conflict in Gaza. pic.twitter.com/wMlEzGrgb2

— Matthew Miller (@StateDeptSpox) January 5, 2024