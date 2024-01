L’Agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (Unrwa) a annoncé vendredi s’être séparée de « plusieurs » de ses employés, accusés par les autorités israéliennes d’être impliqués dans l’attaque meurtrière du mouvement islamiste palestinien Hamas le 7 octobre.

« Les autorités israéliennes ont fourni à l’Unrwa des informations sur l’implication supposée de plusieurs de ses employés » dans l’attaque, indique un communiqué du chef de l’agence, Philippe Lazzarini.

« Pour protéger les capacités de l’agence à délivrer de l’aide humanitaire, j’ai décidé de résilier immédiatement les contrats de ces membres du personnel et d’ouvrir une enquête afin que la vérité soit établie sans délai », ajoute-t-il.

« Tout employé qui a été impliqué dans des actes de terrorisme devra en répondre, y compris à travers des poursuites judiciaires. »

L’Unrwa réitère « sa condamnation dans les termes les plus forts » des attaques du 7 octobre et appelle à la libération « immédiate et inconditionnelle » des otages israéliens encore détenus.

Il insiste pour autant sur le fait que « plus de 2 millions de personnes à Gaza dépendent d’une aide vitale que l’agence a fournie depuis que la guerre a commencé » et que « quiconque trahit les valeurs fondamentales des Nations unies trahit aussi ceux que nous servons à Gaza, dans la région et ailleurs dans le monde ».