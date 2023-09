Première titularisation et premier but pour le joueur maroco-espagnol Brahim Diaz. L’épaule luxée, le madrilène Brahim Diaz a néanmoins été l’auteur d’une prestation digne d’un mirmillon face à Las Palmas mercredi.

Les rumeurs fusent de partout depuis plus de dix jours quant à l’arrivée de Brahim Diaz dans la tanière des Lions de l’Atlas. Walid Regragui, qui lui avait donné un délai de réflexion en mars dernier pour se décider, semble désormais impatient et le guigne de plus en plus sérieusement.

Brahim Diaz vs Las Palmas MOTM.

Reminder ! Brahim played with a Dislocated Shoulder. pic.twitter.com/o4hMysoOAT — Anshulsiii (@Anshulsii08) September 28, 2023

« Nous avons eu une discussion sincère et il a été honnête. Nous ne sommes pas dans une affaire de négociation. Il a un délai de réflexion entre nous et l’Espagne. Il adore le Maroc, mais ce sera sa décision », avait-t-il déclaré.

Après un long suspense, le sélectionneur national ne l’avait pas pour autant sélectionné le 31 août dernier pour les matches contre le Liberia et le Burkina Faso mais avait apporté quelques nuances à ses propos sur la nouvelle pépite (24 ans) du Real Madrid.

« Il faut comprendre qu’un joueur binational fait face à des contraintes de temps (…) mais aussi à des contraintes liées aux clubs et des pressions à prendre en considération. Beaucoup de joueurs nous intéressent, parce qu’on veut de la qualité, et c’est le cas sans doute d’un joueur de la trempe de Brahim Diaz », avait-il déclaré lors d’une conférence de presse.

Les récents événements dénotent toutefois d’un changement de stratégie de la part de la Fédération royale marocaine de foot (FRM).

Brahim Diaz : « 30 minutes au Real Madrid, c’est comme 90 minutes dans une autre équipe. » 🤍 pic.twitter.com/C9CtC4wTG4 — France RMCF (@FranceRMCF) September 27, 2023

Dimanche 17 septembre, le coach des Lions était présent au stade du Bernabéu pour surveiller le prodige, entré à la 87e minute contre Real Sociedad. Ce qui confirme sans ambages la véracité des rumeurs selon lesquelles l’attaquant madrilène continuerait de nourrir les espoirs du sélectionneur marocain.

La page Twitter Soccer212, au fait des dernières actualités foot des Lions, revient elle aussi à la charge sur ce dossier en affirmant que « la FRMF avance sereinement concernant Brahim Diaz ».

« Il y a un très très bon contact avec le joueur et a famille qui ont montré beaucoup de respect et d’enthousiasme », ajoute-t-on.