Le Paris Saint-Germain a publié ce mercredi une courte interview de son latéral droit marocain, Achraf Hakimi, où le Lion de l’Atlas a abordé plusieurs points de ce début de saison et surtout cette connexion spéciale avec Kylian Mbappé.

Depuis l’arrivée de Luis Enrique à la tête du Paris Saint-Germain, l’on redécouvre une facette d’Achraf Hakimi qui avait disparu lors des saisons précédentes. Le joueur a repris confiance en lui et le résultat n’a pas tardé à se manifester sur le terrain. Sous la houlette d’Enrique, Hakimi réalise en effet un début de saison remarquable.

En 16 matchs cette année sous les couleurs parisiennes, l’international marocain est à 4 buts ainsi que 4 passes décisives. Sur le flanc droit du terrain, le jeune talent se sent plus libre grâce à son nouveau rôle au sein du onze du PSG.

Achraf Hakimi, le latéral le plus complet des cinq grands championnats européens

À ce propos, Hakimi a affirmé qu’il n’est plus le même joueur qu’avant. “J’ai évolué sur beaucoup d’aspects et je continue”, explique-t-il. Toutefois, le joueur confirme que l’arrivée d’Enrique en tant qu’entraîneur lui “fait vraiment du bien”. D’ailleurs, c’est ce dernier même qui demande à Hakimi de participer offensivement avec ses coéquipiers. Pour Enrique, le Lion de l’Atlas n’est pas qu’un simple défenseur.

Quant à son nouveau rôle au sein du PSG, Hakimi se sent plus investi que jamais offensivement. “On me demande de participer davantage, surtout lorsque nous attaquons et dans le dernier tiers du terrain. C’est quelque chose que j’aime faire, je me sens à l’aise et plus libre”. Pour le Marocain, Enrique semble avoir trouvé la formule parfaite.

📊 Le PSG en Ligue 1 cette saison : ◻️ 1er du championnat

◻️ Kylian Mbappé 🇫🇷 meilleur buteur

◻️ Achraf Hakimi 🇲🇦 meilleur passeur La domination est déjà totale. 🔴🔵 📸 @brfootball pic.twitter.com/FylONd3mDH — Le Meilleur du PSG (@LMDPSG) November 14, 2023

Hakimi a également évoqué son lien fort avec la star du club parisien, Kylian Mbappé. Ce n’est plus un secret pour personne depuis plusieurs mois déjà: les deux joueurs du PSG ont tissé une solide amitié.

PSG-Brest: critiqué après son geste en soutien à Hakimi, Mbappé enfonce le clou

“Dans le cas de Kylian, il s’agit d’une véritable connexion entre nous. Dès mon arrivée, il m’a beaucoup aidé, notamment pour m’intégrer. Il m’a donné un coup de main quand j’en avais besoin”, indique Hakimi. Il a ensuite avoué qu’il lui sera “éternellement reconnaissant”.

Et c’est surtout sur la pelouse où les deux joueurs font prevue d’une grande alchimie. « Quand on se sent bien avec un coéquipier sur le terrain et en dehors, c’est forcément plus facile de jouer ensemble et encore plus avec lui vu ses qualités. Nous parlons le même type de football, nous nous mettons rapidement sur la même longueur d’onde, nous savons exactement où et quand nous voulons le ballon, simplement en nous regardant l’un l’autre« , conclut Hakimi, non sans émotion.