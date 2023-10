Avec son but et sa passe décisive dimanche contre Rennes, Achraf Hakimi a fait monter ses statistiques en ce début de saison à entre autre quatre réalisations et deux assist en dix matchs, devenant le latéral le plus complet des championnats européens.

Ne pouvant pas compter sur sa star Kylian Mbappé, qui n’était que l’ombre de lui-même durant les derniers matchs, le PSG est porté par son international marocain devenu à présent le latéral le plus complet de la Ligue 1.

Figurant sur le Onze type de la journée, Hakimi a une nouvelle fois fait la Une de «L’Equipe» ce lundi 9 octobre.

Alors que les médias français pointe l’inconnue Mbappé, le prestigieux quotidien sportif assure qu’ «en Championnat, il y a au moins une constante dans le début de saison du Paris-Saint-Germain: elle s’appelle Achraf Hakimi.»

En dix matchs, le Lion de l’Atlas a inscrit quatre buts, donné deux passes décisives et réussi quatorze dribbles. Il enregistre également le plus de mètres gagnés par la course au PSG et est le deuxième avec le plus d’actions défensives.

Ces statistiques font d’Achraf le latéral le plus complet statistiquement, selon DATA’Foot.

🇲🇦 Hakimi 23’34 avec Paris 🗓️ 10 matchs

⚽️ 4 buts

🎯 2 passes décisives

⚡️ 14 dribbles réussis

🏃🏻 Le plus de mètres gagnés par la course au PSG

✋🏻 Le deuxième avec le plus d’actions défensives 📊 Le latéral le plus complet statistiquement pic.twitter.com/krLNlgkvv1 — DATA´Foot (@DTFootball_) October 8, 2023

Ces performances reluisantes de Hakimi porte aussi l’empreinte du nouvel entraîneur du PSG Luis Enrique, qui a su tirer le meilleur du latéral droit marocain.

Selon L’Equipe «aucun défenseur ne fait mieux que lui dans les cinq grands Championnats européens pour l’instant, lui qui est impliqué sur cinq buts en Ligue 1.

«Je me sens libéré. Le Coach a trouvé la place parfaite pour moi», expliquait-il après la rencontre au micro de Prime Video.

« Il me demande de participer au jeu, de rentrer à l’intérieur, de trouver de la liberté à droite avec Ousmane (Dembélé). Il me donne de la confiance et j’aime quand l’entraîneur me donne cette confiance. Cette année, j’ai cette confiance et ça se passe très bien. »

Achraf Hakimi pense déjà à l’équipe nationale 🇲🇦pic.twitter.com/6MrmdrwJPp — KoraMaroc (@AtKoraMaroc) October 9, 2023

L’ancien madrilène se sentait, faut-il le rappeler, bridé avec des anciens coéquipiers, notamment, Lionel Messi et Angel Di maria, qui l’oubliaient –délibérément selon ses affirmations– souvent sur son côté, lors d’une saison marquée hors terrain par sa mise en examen pour viol.