Une réunion a été tenue, jeudi au siège de la préfecture de la province de Sefrou, consacrée au programme de prévention et de lutte contre les feux de forêt.

Lors de cette réunion, le gouverneur de la province, Omar Touimi Benjelloun, a passé en revue les mesures de prévention que les autorités concernées doivent mettre en œuvre, notamment le renforcement du contrôle continu pour intervenir rapidement en cas d’incendie, ouvrir et entretenir les « pare-feu » et les actions de débroussaillement sur les côtés des routes et des voies ferrées.

Ces mesures portent également sur l’entretien des pistes forestières pour faciliter l’accès aux moyens d’extinction d’incendie, l’entretien et la mise en place de réservoirs d’eau au niveau des réserves forestières et des ceintures vertes, et l’inventaire et l’entretien des sources d’eau dans les zones rurales afin de fournir des mécanismes d’extinction des incendies.

Il s’agit également de l’interdiction de carbonisation illégale du bois de chauffage, la mise à disposition d’entrepôts pour stocker le matériel et les outils manuels d’extinction des incendies, l’ouverture de chantiers dans les zones forestières pour fournir de la main-d’œuvre en vue de contribuer à l’extinction des incendies, et la tenue de réunions au sein des composantes administratives afin de distribuer les tâches d’intervention en cas d’incendie.

Pour sa part, le directeur provincial de l’Agence nationale des Eaux et Forêts à Sefrou a indiqué que le programme annuel de prévention des incendies de forêt est mis en œuvre pour un budget de 4.314.000 dirhams.

Il a expliqué que ce programme concerne principalement l’entretien des tranchées pare-feu, la construction des postes de vigie, l’entretien des pistes forestières, la réparation des points d’eau, l’ouverture et l’entretien des chemins forestiers, et l’entretien et l’équipement des unités d’intervention initiale.

A l’issue de la réunion, les participants, se sont engagés à mobiliser toutes les énergies pour prévenir les incendies de forêt.