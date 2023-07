Le Parti justice et développement (PJD) a publié, dimanche, la totalité du discours royal prononcé, le 29 juillet, à l’occasion du 24ème anniversaire de la Fête du trône.

Fait inédit. Ledit discours a été publié sur le site officiel du parti islamiste en dépit de sa mention d’Israël et de sa reconnaissance de la marocanité du Sahara.

Dans son dernier discours, le Roi Mohammed VI s’est en effet félicité de la reconnaissance par l’Etat d’Israël de la marocanité du Sahara. Revenant sur le sérieux dont font preuve les Marocains dans tous les domaines, le Souverain a souligné que ce dernier « est également de mise dès lors qu’il est question de notre intégrité territoriale ».

« Effectivement, c’est ce sérieux qui, sur fond de légitimité, a déclenché des reconnaissances en cascade de la souveraineté du Maroc sur ses Provinces du Sud, celle de l’Etat d’Israël étant la dernière en date », a-t-il fait observer.

Le PJD, dont le secrétaire général actuel Abdelilah Benkirane avait ordonné aux frères pjdistes de se murer dans le silence après la reconnaissance israélienne, a publié le discours royal dans son intégralité.

Une lettre envoyée par Benkirane et diffusée, mercredi 20 juillet sur le site officiel du PJD, indiquait à cet effet que le numéro 1 du parti de la lampe somme « tous les membres et responsables du parti de ne faire aucune déclaration ou commentaire sur la lettre du Premier ministre de l’entité sioniste et son objet».

Pas plus loin qu’en mars 2023, le chef du PJD a été recadré par un communiqué du cabinet royal suite à « une déclaration contenant des dépassements irresponsables et des approximations dangereuses, concernant les relations entre le Royaume du Maroc et l’Etat d’Israël ».

La déclaration à laquelle fait allusion le cabinet royal est, en effet, un communiqué portant signature du SG du PJD dans lequel il « déplore les récentes prises de position du ministre des Affaires étrangères, dans lesquelles il semble défendre l’entité sioniste lors de certaines réunions africaines et européennes (…) ».

La réaction du palais ne s’était pas fait attendre. Le communiqué du cabinet royal avait tenu à rappeler au chef du PJD, entre autres, que la politique extérieure du Royaume est une prérogative du Roi en vertu de la Constitution, que le Souverain exerce conformément aux constantes nationales et aux intérêts suprêmes de la patrie, et à leur tête la question de l’intégrité territoriale.