Communiqué du Cabinet royal: «Bourita est critiquable», répond le PJD

Dans une première réaction du PJD au communiqué du Cabinet royal dénonçant «ses dépassements irresponsables et des approximations dangereuses concernant les relations entre le Royaume du Maroc et l’État d’Israël», le parti a démenti «toute ingérence dans les pouvoirs constitutionnels du Roi et de ses prérogatives stratégiques» et «toute erreur, surenchère politique ou quelconque chantage».

Des pouvoirs et des prérogatives que le parti «n’a de cesse exprimé leur haute appréciation» ainsi que «son appréciation et son soutien permanent pour les efforts déployés par Sa Majesté à l’intérieur et à l’extérieur pour défendre les intérêts supérieurs de la patrie et pour asseoir son intégrité territoriale et sa souveraineté nationale. La cause palestinienne et son affirmation constante que c’est au niveau de l’intégrité territoriale du Royaume ».

Dans un communiqué rendu public, ce mercredi soir, le Secrétariat général du PJD a estimé que «le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, en tant que membre du gouvernement, comme tous ses collègues du gouvernement, est soumis à la critique et à la surveillance sur la base du programme gouvernemental».

Le PJD rejette la normalisation

Le PJD confirme que son dernier communiqué ne s’écarte pas des positions fermes et fréquentes soutenant la cause palestinienne et le peuple palestinien et rejetant la normalisation, que le parti exprime constamment et à chaque occasion à travers les institutions et organes du parti, et au sein le cadre du consensus national.

Le parti conservateur précise qu’«il s’agit d’un communiqué qui vient dans le cadre de l’interaction directe du parti avec les déclarations du ministre des Affaires étrangères comme tout autre membre du gouvernement», soulignant qu’il «est sujet de critiques et de contrôles sur la base du programme gouvernemental(…)».

Campant sur sa position, le PJD affirme que «les pratiques, positions et rapports du parti sont limités par ce que la constitution autorise pour tout parti politique (…), et dans le cadre de la liberté d’opinion et d’expression garantie sous toutes ses formes par la Constitution, et en vertu de l’accomplissement du devoir partisan et national dans le plein respect des institutions constitutionnelles et tenant compte des intérêts nationaux suprêmes», niant «catégoriquement que cela soit lié à un programme partisan ou électoral interne, ni à des erreurs ou à des surenchères politiques ou quelconque chantage».

Le PJD apprécie les critiques royales

Le parti, qui a publié son communiqué à l’issue de la réunion exceptionnelle de son Secrétariat général, hier soir, a affirmé qu’il «a reçu avec toute l’appréciation appropriée, le communiqué émis par le Cabinet royal, compte tenu du statut de Sa Majesté le Roi, que Dieu le protège, et sur la base de la révérence et du respect qu’il porte à Sa Majesté».

Le parti de la Lampe a souligné qu’il «n’éprouve aucune difficulté à accepter les observations et mises en garde émises par Sa Majesté. Sur la base des données dont dispose Sa Majesté, et en sa qualité de chef de l’État, son Représentant suprême, le Symbole de l’unité de la nation et le garant de la pérennité de l’État de sa continuité».

Dans une orientation adressée aux membres de son parti, le secrétaire général du Parti Justice et Développement (PJD), Abdalilah Benkirane, a enjoint lundi à l’ensemble des membres du parti et ses responsables de ne pas commenter le communiqué publié par le Cabinet royal.

Lire aussi: Abdelilah Benkirane se fait recadrer par le cabinet royal

Cette «orientation» de l’ancien Chef du gouvernement est intervenue quelques heures après la publication d’un communiqué du Cabinet royal fustigeant les «dépassements irresponsables» du parti islamiste ayant accusé la diplomatie marocaine de parti pris pro-israélien.

«Le secrétariat général du PJD a récemment publié une déclaration contenant des dépassements irresponsables et des approximations dangereuses concernant les relations entre le Royaume du Maroc et l’État d’Israël», a indiqué le Cabinet royal dans son communiqué.

Le PJD avait «déploré» dans un communiqué de son secrétariat général les «prises de position récentes du ministre des Affaires étrangères, dans lesquelles il semble défendre l’entité sioniste dans certaines réunions africaines et européennes, à un moment où l’occupation israélienne poursuit son agression criminelle contre nos frères palestiniens», en référence aux violences à Naplouse et à Al Qods.