Le film « Jbal Moussa » du réalisateur marocain Driss Mrini a remporté le « Prix Fès du long métrage » en clôture, vendredi, de la 27e édition du festival Ciné-ville de Fès.

Le Prix du court-métrage de Fès a été remporté par le film « Mon amour pour tous » de Driss El jay (Maroc/Allemagne) alors que « le Prix Fès du meilleur décor » est revenu ex æquo aux œuvres « Annatto » de Fatima Ali Boubekdi (Maroc) et « Pièces » de Salah El Jabali (Maroc).

Le jury du festival, présidé par le réalisateur Abdellah Zerouali, et composé du réalisateur Ibrahim Idrissi, de l’historien Rachid Benomar et de la chercheuse en patrimoine civilisationnel Bouchra Akliche, a décidé d’attribuer une mention au court métrage marocain « Une mémoire pour l’oubli » du réalisateur El Houari Ghoubari (Maroc).

Organisé par l’association « Médi film création-Maroc », en partenariat avec la Région Fès-Meknès, le Centre cinématographique Marocain (CCM) et la Direction Régionale du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (département de la Culture) Fès-Meknès, ce festival a été marqué par les hommages rendus à l’artiste et acteur Salaheddine Benmoussa, au réalisateur Salah El Jabali, et au réalisateur et écrivain Driss El Jay.

Le programme du festival initié sous le signe « La ville aux yeux des cinéastes » a connu la projection de 14 courts et longs métrages de sept pays, des ateliers de formation et des rencontres avec des cinéastes et des acteurs, outre une conférence sous le thème « La réalité de l’investissement cinématographique dans la région Fès-Meknès ».