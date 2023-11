Le long métrage « Les Meutes » du réalisateur marocain Kamal Lazraq a remporté le Grand Prix de la 8e édition du Festival international du film de Bruxelles (FIFB), qui a pris fin samedi soir.

Le cinéma marocain, présent en force lors de cette édition, a également été récompensé par le prix du meilleur acteur, décerné à Mohamed Bouchait pour son rôle dans le long métrage »Sahari Slem Wesaa’’ de Moulay Taieb Bouhanana.

Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, Salvatore Leocata, cofondateur et administrateur du festival, a salué la qualité du cinéma marocain et la place de premier plan qu’il occupe sur la scène africaine, notant que le FIFB est disposé à accompagner la diffusion et le rayonnement des films marocains en Belgique.

« Les Meutes », premier long métrage de Kamal lazraq, raconte l’histoire de Hassan et Issam, père et fils, qui tentent de survivre au jour le jour, enchaînant les petits trafics dans les faubourgs populaires de Casablanca. Un soir, un homme qu’ils devaient kidnapper meurt accidentellement dans leur voiture. Hassan et Issam se retrouvent avec un cadavre à faire disparaître. Commence alors une longue nuit à travers les bas-fonds de la ville.

Le film a notamment remporté le Prix du Jury ‘’Un Certain Regard’’ au Festival de Cannes 2023 et a été sélectionné pour la compétition officielle de la 20ème édition du Festival international du film de Marrakech (FIFM), qui se tiendra du 24 novembre au 2 décembre 2023.

De son côté, « Sahari Slem Wesaa », également premier long métrage de Moulay Taieb Bouhanana, raconte l’histoire de Hammad, Salka et Ammar, trois frères originaires des provinces du Sud du Royaume, qui ont décidé, après la Marche verte, de rompre les liens pour que chacun mène seul sa propre vie, avant de se retrouver quelques années après, lorsque leur mère est tombée malade.

Ce film a notamment remporté, en juin dernier, le prix du jury en compétition officielle du Festival international du film de Dakhla.

Le FIFB, organisé par l’association éponyme, est un événement tourné particulièrement vers le cinéma africain, en vue d’améliorer sa visibilité et promouvoir la distribution des films des jeunes réalisateurs africains en Europe.