Fermeture d’un site internet du ministère de la Culture: le vrai du faux

Un site internet du ministère de la Culture sur le patrimoine culturel marocain a-t-il réellement été fermé pour défaut de paiement? C’est ce que laisse penser un tweet publié, lundi soir, accusant le département de Mehdi Bensaïd de ne pas avoir payé les frais nécessaires pour la validité de son hébergement web.

Le compte Twitter à l’origine de cette accusation affirme que le portail idpc.ma appartenant au ministère de la Culture, dédié en l’occurrence à l’inventaire et la documentation du patrimoine culturel du Maroc, a été fermé pour « non-versement de 500 dirhams » à l’hébergeur du site web.

#حصري #فضيحة_عالمية

تم إغلاق موقع https://t.co/aFW1yxxlzH تابع لقسم توثيق التراث لوزارة الثقافة حيث كان متاحا 100عام من أرشيف ونتائج حفريات ومواقع تاريخية ووثائق أصلية وخرائط وسجل تراث #المغرب اللامادي.. وسبب الإغلاق: @mjcc_gov @mehdibensaid لم يدفعا 500 درهم ثمن إشتراك الموقع.. pic.twitter.com/pd6BXT4qfH — Mounir Doli (@mounirdoli) July 10, 2023

Le ministère n’a pas tardé à réagir à une charge aussi gravissime. Il aura donc suffi de quelques heures pour qu’il réponde, vers minuit, via un « fact checking » où il est affirmé que le site en question a été ouvert en 2012 et développé par un logiciel de sécurité inadéquat avec les évolutions technologiques actuelles. En foi de quoi, le ministère a décidé de le fermer au public depuis un an maintenant.

على إثر تداول أحد الحسابات على منصة « تويتر » إشاعة إغلاق موقع تابع للوزارة بسبب عدم أداء المبلغ الخاص به توضح الوزارة ما يلي: 1- الموقع المذكور تم افتتاحه سنة 2012 وتم تطويره بنظام أمن معلوماتي لم يعد يساير التطورات التكنولوجية الحالية ولهذا قررت الوزارة إغلاقه للعموم منذ سنة. pic.twitter.com/LDu8nscEf2 — MJCC وزارة الشباب والثقافة والتواصل (@mjcc_gov) July 10, 2023

Le site est resté ouvert pour usage interne et est accessible pour les cadres de la direction du patrimoine pour l’inventaire, ajoute-t-on, notant que son arrêt « n’a rien à voir avec le paiement du montant indiqué ».

Des explications peu convaincantes pour Mounir Doli, auteur du premier tweet liké plus de 500 fois et retweeté par plus de 174 autres personnes, qui réitère ses propos dans un nouveau tweet ce mardi.

Il persiste et signe en étayant que ses informations sont correctes et que les fonctionnaires du ministère ont accès au portail via « intranet de la base de données » et n’ont pas accès au site directement.

Jointe par H24Info pour en savoir plus, une source au sein du ministère nous a assuré, de nouveau, que la fermeture du site n’a aucun lien avec le paiement. « Il n’y a ni histoire de 500 dhs ni rien. Juste des fakes news », nous dit-elle.

« Le site est ouvert uniquement en intranet pour les besoins de l’inventaire », indique-t-on, ajoutant qu’il est « caduc en terme de découpage administratif: il contient 16 régions au lieu de 12 régions ».

On a décidé de le garder en intranet et de récupérer son contenu pour une nouvelle plateforme, apprend-on de même source. Elle réaffirme que le site est ancien, date de 2012 et « a été fermé en 2021 en raison du besoin d’une mise à jour pour son côté visuel ».