Le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a effectué, mercredi, une visite au site de tournage du film « Gladiator 2 » à Ouarzazate, à la suite d’un léger incendie survenu récemment dans ce studio.

Bensaid, qui a rencontré à cette occasion le réalisateur et producteur britannique Ridley Scott et son équipe, a souligné que « Ouarzazate et le Maroc sont considérés comme une destination cinématographique internationale offrant des potentialités considérables pour le tournage des plus grandes productions cinématographiques mondiales », indique un communiqué du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.