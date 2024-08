Le propriétaire de X, Elon Musk, a déclaré samedi que les bureaux du réseau social au Brésil allaient fermer, sur fond de bras de fer entre le milliardaire et un juge de la Cour suprême brésilienne, Alexandre de Moraes.

« X n’a pas d’autre choix que de fermer nos opérations locales au Brésil », a écrit Elon Musk. « Le service X reste disponible pour les Brésiliens », a précisé une publication distincte de l’entreprise.

Le groupe s’est dit forcé de prendre cette décision pour « protéger la sécurité » de son personnel sur place. Il a assuré que le juge Alexandre de Moraes avait « menacé notre représentant légal au Brésil d’arrestation » en cas de non respect de ce que le réseau social a appelé des décisions de « censure » visant à bloquer certains contenus.

« La décision de fermer les bureaux de X au Brésil a été difficile », a déclaré Elon Musk. « Mais si nous avions accepté la censure secrète (illégale) d’Alexandre de Moraes et les demandes de transfert d’informations privées, nous n’aurions pu expliquer nos actions sans avoir honte. »

Alexandre de Moraes « est une honte pour la justice » et « doit partir », a-t-il ajouté à propos de celui qu’il avait déjà par le passé qualifié de « dictateur« .

The decision to close the 𝕏 office in Brazil was difficult, but, if we had agreed to @alexandre’s (illegal) secret censorship and private information handover demands, there was no way we could explain our actions without being ashamed.

— Elon Musk (@elonmusk) August 17, 2024