La maire de Casablanca, Nabila Rmili a annoncé, hier mercredi, l’activation du processus de vente aux enchères des véhicules saisis et déposés dans les fourrières de la capitale économique, en cas de non retrait par les propriétaires de leur bien, selon un communiqué.

Casablanca met en œuvre une nouvelle mesure pour réguler le trafic et assurer le respect du code de la route. En effet, les voitures et motos saisis dans divers points de contrôle de la ville et non réclamés par leurs propriétaires, seront revendus aux enchères publiques, selon un arrêté signé par la maire Nabila Rmili.

Pour éviter cette situation, les propriétaires des véhicules saisis et déposés dans les différentes fourrières que dénombre la mégapole casablancaise, sont invités à régulariser leur situation dans un délai d’une semaine, à compter de la publication de l’avis.

Ainsi, une fois ce délai dépassé, les biens seront considérés comme abandonnés et seront donc mis en vente publique explique-t-on. Cette annonce comprend diverses fourrières à l’image de celles Oulad Azzouz, Sidi Othman, Ain Sebaa, Oukacha, Lesieur, Sbata, Fadayan, Sidi Moumen et Ben Msik.