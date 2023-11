Le parti régional Coalition Canarienne (CC) a saisi le gouvernement espagnol pour protester contre le danger que représente pour l’archipel la réalisation des projets annoncés dans le discours du souverain auour de la façade atlantique.

Le discours du roi Mohammed VI, prononcé le 6 novembre dernier à l’occasion de la célébration de la Marche verte a suscité des inquiétudes auprès d’une formation régionale canarienne.

C’est de la sorte que la députée de la Coalition Canarienne (CC) au Congrès des Députés, Cristina Valido, a exigé hier mercredi au ministre des Affaires étrangères, de l’Union européenne et de la Coopération des « réponses » et de la « transparence » concernant le souhait du Maroc de rouvrir le dossier des explorations pétrolières au Sahara. L’élue insulaire faisait référence à l’allocution royale prononcée lundi dernier.

A travers cette question posée à la Chambre basse espagnole, la porte-parole des nationalistes canariens met en garde contre « ce que risque les Canaries si les projets du Maroc concernant les explorations pétrolières dans les eaux proches des îles se concrétisent« . Pour la députée de la Coalition Canarienne le « mutisme » du gouvernement espagnol est inacceptable, juge t-elle.

Valido a souligné dans son intervention que « l’archipel ne peut pas rester en marge des relations bilatérales entre l’Espagne et le Maroc, pas dans une affaire qui met en danger les îles en raison de la proximité des forages et des risques qui en découlent. »

La députée a insisté sur le fait que les Canaries ne peuvent pas être de « simples spectateurs » estimant que l’archipel doit « faire partie des commissions entre les deux pays sur des questions aussi sensibles que, dans ce cas, les explorations pétrolières, mais aussi sur la délimitation de la zone maritime médiane ou sur les politiques migratoires.

De fait, cette requête, à savoir une présence de poids des Iles Canaries à la table de négociations entre le Maroc et l’Espagne, a toujours figuré dans le cahier revendicatif des Canariens, et ce dans le but de grapiller des privilèges.

En réponse aux « préoccupations » exprimées par la Coalition Canarienne, le diplomate en chef espagnol, José Manuel Albares, a rappelé, s’il le faut encore, que le « Maroc est un partenaire stratégique » avec lequel il existe un certain nombre de groupes de travail

Il a précisé, à cet effet, qu’un des groupes de travail concerne précisément la délimitation maritime sur la façade atlantique, et que le gouvernement des Canaries y participe. Ainsi a-t-il assuré que toutes les décisions prises seront « basées sur l’amitié et garantissant bien sûr les intérêts de l’Espagne et des Canaries ». En somme, circulez, il n’y a rien à réclamer!