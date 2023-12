L’Algérie, qui se vautre d’être le meilleur pays ami et allié de la Russie en Afrique du Nord, a boycotté le Forum de coopération arabo-russe dont les travaux de la 6è session se sont ouverts hier mercredi 20 décembre 2023 à Marrakech.

Incapable depuis belle lurette d’escamoter son hostilité envers le Maroc, le régime algérien a décidé de ne pas participer, voire de « bouder » purement et simplement la 6ème édition du Forum de coopération Russie-Monde arabe, organisée au royaume sous la présidence du ministre des Affaires étrangères de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, avec la participation notable de son homologue russe Sergueï Lavrov.

Lavrov salue les efforts du Maroc dans la réussite du 6e Forum Arabo-Russe

Bien qu’aucun communiqué officiel n’ait été publié par la presse officielle algérienne pour annoncer la défection ou les raisons du non-envoi d’une délégation algérienne, plusieurs médias algériens se sont quasiment félicités de cette absence, la qualifiant non sans termes élogieux « d’attachement ferme de l’Algérie à sa souveraineté ».

Selon le portail Awras, adepte assidu des hypothèses les plus farfelues du régime algérien sur le royaume, ce « boycott intervient à l’heure où les relations (de l’Algérie) avec le Maroc sont tendues, sur fond de collusion avec les Emirats arabes unis pour le cibler et tenter d’influencer ses liens avec les pays de la région, notamment ceux du Sahel ».

رغم علاقاتها الوطيدة مع #روسيا.. #الجزائر تقاطع المنتدى العربي الروسي في مراكش https://t.co/WqQmXZDHFn — أوراس | Awras (@AwrasMedia) December 20, 2023

Au moment où le forum se déroulait au cœur de la ville ocre avec le concours du secrétaire général adjoint de la Ligue arabe, Houssam Zaki, et des délégations ministérielles des États arabes participants, le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, révélait à Alger que « l’Algérie a soumis une demande officielle d’adhésion au Traité d’amitié et de coopération de l’ASEAN« , et ce quelques mois seulement après l’amère déconvenue des BRICS, dont la page a été définitivement « tournée » par le chef d’Etat algérien, Abdelmajid Tebboune.

Le Maroc a été désigné pour abriter cette édition du Forum lors de la précédente édition tenue en avril 2019 à Moscou.

M. Nasser Bourita a prononcé, aujourd’hui à Marrakech, une allocution à l’occasion de la 6ème session du Forum de Coopération Arabo-Russe.

🔗https://t.co/2Je6V3lqGY pic.twitter.com/aK3fVUqxMP — Maroc Diplomatie 🇲🇦 (@MarocDiplomatie) December 20, 2023

Dans son allocution, Bourita a souligné que le Royaume considère le Forum de coopération arabo-russe comme un prolongement des relations historiques entre le Maroc et la Russie, « enracinées depuis plus de deux siècles et toujours marquées par le dialogue, la coopération, et l’estime et le respect mutuels, rappelant que ces relations ont connu un saut qualitatif suite aux deux visites officielles effectuées par le Roi à la Fédération de Russie en 2002 et 2016, et dont la dernière a été couronnée par la signature de la Déclaration de partenariat stratégique ayant jeté de nouveaux fondements pour les relations bilatérales.