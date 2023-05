Le président des Républicains, Éric Ciotti, poursuit sa série de visites aux côtés de l’importante délégation qui l’accompagne au Maroc, en se rendant notamment à l’Université Mohammed VI Polytechnique et couvrant d’éloge le campus.

Éric Ciotti s’est entretenu, ce vendredi 5 mai, avec la communauté d’affaires française du Maroc au consulat de France à Casablanca, en compagnie du consul, Christian Testot.

La délégation des Républicains s’est par la suite rendu à Rabat pour participer au débat organisé par l’Université Mohammed VI Polytechnique et le Think Tank marocain « Policy Center for the New South » sur le thème « Sécurité et Prospérité en Méditerranée: quelle contribution du Maroc et de la France».

« Je suis venue dire que nous devons reconstruire un partenariat étroit. De la stabilité africaine dépendra la stabilité européenne. Nous devons accompagner cette mutation et construire une relation privilégiée pour nos intérêts communs », a expliqué Éric Ciotti.

Profitant de cette occasion, le républicain a couvert d’éloge la « sublime Université Mohammed VI Polytechnique ». « Un campus de qualité qui exprime un tournant vers l’avenir, une force impressionnante. Le Maroc se dote d’atouts essentiels pour l’éducation de ses enfants », a-t-il écrit.

